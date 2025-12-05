Испанский стыд, льготы для релокантов, отмена льгот для бизнеса в международном обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за ноябрь 2025

Отмена льгот

Полная отмена налоговых льгот для бизнеса с 30 ноября 2025. Именно такое решение приняли власти Антигуа и Барбуда (это где-то в Карибском море). Власти хотят пересмотреть всю систему льгот и предоставлять их только в том случае, если проекты принесут реальную экономическую пользу, например в виде создания рабочих мест, внедрения инноваций.

Снижение налога на мигрантов

В целях поощрения возврата в страну релокантов и роста потока иммигрантов решено на два года обнулить налог на доходы приезжающих граждан. Министр финансов заявил, что это сионистская и экономическая революция. Как понимаете, такие льготы хотят установить в Израиле для привлечения квалифицированных специалистов, предпринимателей и инвесторов в условиях растущего антисемитизма за рубежом.

Испанский стыд

А в Испании развернулась настоящая налоговая и не только трагедия. Началось все с того, что Генеральный прокурор передал журналистам материалы по налоговому мошенничеству некоего бизнесмена. Но в этих материалах содержалась и личная информация, из которой следовало, что бизнесмен является любовником Исабель Диас Аюсо – одной из главных оппозиционных лидеров Испании. Разгорелся скандал, который дошел до Верховного Суда Испании. В итоге, крайним оказался прокурор, которого Суд отстранил от должности, обязал выплатить 7300 евро штрафа и 10 000 евро в качестве компенсации бизнесмену.

