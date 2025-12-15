Обзор: Больничный для самозанятых, отмена пошлины в спорах по ИЖС, спонсирование спортшкол

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Самозанятые уходят на больничный

Начинается эксперимент над самозанятыми. Теперь если плательщик профессионального налога (он же НПД) захочет поболеть, то ему даже будут выплачивать пособие. Правда, есть маленький нюанс – чтобы получить выплаты по больничному надо предварительно (минимум 6 месяцев) вносить взносы. Важно отменить, что в рамках эксперимента – взносы будут добровольные. Но вот по окончании эксперимента есть большие подозрения, что для всех самозанятых взносы станут обязаловкой (Законы № 455, 456).

2. Спонсирование спортшкол

Власти пытаются стимулировать финансирование детского спорта. Поэтому предлагается в этом поучаствовать компаниям, но не за просто так, а за налоговые льготы. Так, организация сможет рассчитывать на инвествычет по налогу на прибыль, если будет помогать спортивной школе (Закон № 460).

3. Отмена госпошлины по спорам с застройщиками

Депутаты хотят поддержать граждан, которые не получили свои дома по договорам об индивидуальном строительстве. Поэтому предлагается по спорам с не построившими дома подрядчиками отказаться от взимания пошлины с граждан (Законопроект № 1097963-8).

События за декабрь 2025