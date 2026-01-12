Ключевые акты высших судов по налогам за декабрь 2025

О практике Конституционного и Верховного Суда по налоговым вопросам
Взыскание недоимки, когда дело в СК РФ
Налогоплательщик начал возмущаться, что налоговики направили материалы о нем в Следственный комитет и одновременно пытаются взыскать с него недоимку и пени. С этой проблемой он пошел в Конституционный Суд. И там Налогоплательщику объяснили, что есть запрет на одновременное привлечение лица к налоговой и уголовной ответственности. Вместе с тем только налоговый штраф может рассматриваться в качестве меры ответственности, а недоимка и пени никакого отношения к ответственности не имеют. Соответственно, налоговая инспекция все делает правильно (Определение от 30 октября 2025 № 2882-О).
Раздел вычета по НДФЛ
Решили как-то два налогоплательщика продать свои доли (у каждого по 1/3) в жилом доме и земельном участке под ним. При этом, поскольку владели этими долями не долго, уменьшить свою базу они могли только на вычет в миллион рублей. И тут возник вопрос, как правильно разделить этот вычет. Налоговая инспекция полагала, что 1 млн. применяется ко всей сделке. Соответственно, размер вычета каждому налогоплательщику исчисляется исходя из его доли в собственности (в нашем случае, по 1/3 от миллиона на брата). Интересно, что такой подход поддержали нижестоящие суды. На помощь налогоплательщикам пришел Верховный Суд. Он указал, что порядок расчета вычета в описанной ситуации давно решен на практике. В данном случае необходимо учитывать, что продается два объекта недвижимости – земля и дом. Поэтому по каждому из этих объектов должен быть исчислен вычет. А это, согласитесь, больше, чем предлагает налоговая инспекция. Иначе говоря, налогоплательщик получает 1/3 от миллиона по дому и 1/3 от миллиона по земле. Главное, чтобы общий размер вычета налогоплательщика не превысил 1 млн. рублей (Кассационное определение от 12 ноября 2025 г. № 19-КАД25-11-К5).
Субсидиарка по налогам
Решили как-то налоговики взыскать налог на имущество с руководства банкрота, ну потому что с самого банкрота уже взыскивать было нечего. Для этого подали они в суд заявление о привлечении руководящего состава к субсидиарке. И все бы хорошо, но суды решили, что размер ответственности в виде сумм налога можно уменьшить. Сначала снизили эту сумму в 8 раз, ссылаясь на неликвидность имущества, которое облагалось налогом. А потом еще в 10 раз, поскольку о плохом финансовом состоянии налоговики знали заранее. Почему суды были так благосклонны по отношению к лицам, которых налоговая пыталась привлечь к субсидиарной ответственности, вопрос отдельный. Но в любом случае эту благосклонность не оценил Верховный Суд. Было отмечено, что налог рассчитывается на основании норм Налогового кодекса, в котором отсутствуют положения, позволяющие снижать размер уже исчисленного налога (Определение от 3 декабря 2025 г. № 302-ЭС20-15700(7))
Налоги в деле Долиной
Бенджамин Франклин утверждал, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги. Но налоги не только неизбежны но и вездесущи. Так, в деле Долиной – Лурье есть налоговый аспект. Дело в том, что адвокаты Долиной утверждали, что Лурье является профессиональным участником рынка недвижимости, поэтому должна была понимать, что Долина продает квартиру по заниженной цене и недобровольно. В качестве подтверждения они ссылались на то, что Лурье зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Сторона же Лурье указывала, что регистрация в качестве ИП была связана с необходимостью уплачивать налоги по доходам от аренды нежилого помещения. Так вот Верховный Суд отметил, что этот довод нижестоящими судами оценен не был, что стало дополнительным доводом для отмены судебных актов по делу (Определение от 16.12.2025 № 5-КГ25-174-К2).
Практика Конституционного Суда за 2024
