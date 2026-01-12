Ключевые акты высших судов по налогам за декабрь 2025

Раздел вычета по НДФЛ

Решили как-то два налогоплательщика продать свои доли (у каждого по 1/3) в жилом доме и земельном участке под ним. При этом, поскольку владели этими долями не долго, уменьшить свою базу они могли только на вычет в миллион рублей. И тут возник вопрос, как правильно разделить этот вычет. Налоговая инспекция полагала, что 1 млн. применяется ко всей сделке. Соответственно, размер вычета каждому налогоплательщику исчисляется исходя из его доли в собственности (в нашем случае, по 1/3 от миллиона на брата). Интересно, что такой подход поддержали нижестоящие суды. На помощь налогоплательщикам пришел Верховный Суд. Он указал, что порядок расчета вычета в описанной ситуации давно решен на практике. В данном случае необходимо учитывать, что продается два объекта недвижимости – земля и дом. Поэтому по каждому из этих объектов должен быть исчислен вычет. А это, согласитесь, больше, чем предлагает налоговая инспекция. Иначе говоря, налогоплательщик получает 1/3 от миллиона по дому и 1/3 от миллиона по земле. Главное, чтобы общий размер вычета налогоплательщика не превысил 1 млн. рублей (Кассационное определение от 12 ноября 2025 г. № 19-КАД25-11-К5).