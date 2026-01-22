Самозанятые риски, налог на геймеров, защита криптовалютчиков в налоговом обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Декларирование крипты для судебной защиты
Конституционный Суд разбирался в возможностях владельцев криптовалюты защищаться в суде. Вопрос состоял в том, можно ли разгрузить суды и не рассматривать требования криптовалютчиков, если о владении цифровой валютой не было заявлено в налоговую. Суд решил разделить подход. Так, если цифровая валюта оказалась у лица в результате майнинга, то сообщить о ней в налоговую он обязан, иначе, дорога в суд ему заказана (то есть защитить в судебном порядке свои права на цифровой актив он не сможет). Ну а если крипта оказалась в руках лица по другим основаниям (купил, например), то в суд он может идти даже без декларирования. Правда, доказывать законность владения все равно придется (Постановление от 20.01.2026 № 2-П).
2. Риски с самозанятыми
Мало того, что налоговики не любят самозанятых и в каждом из них для начисления НДФЛ и взносов видят наемного рабочего. Так к гноблению самозанятых подключился Минтруд, ужесточив критерии риска при проведении проверок работодателя. Теперь работодателя будут шерстить гораздо внимательнее, если обнаружат у него выплаты в пользу более 35 самозанятых (но это и раньше было) и доля этих выплат для каждого самозанятого составит не менее 75% – а раньше было 90% (Приказ от 08.12.2025 № 685н).
3. Налог на геймеров
Оказывается в Мексике был установлен налог на видеоигры (он же налог на геймеров). При этом налог должен взиматься с жестких игр. То есть главная задача налога, видимо, снизить интерес к таким играм за счет роста их стоимости. Но возникла проблема с тем, как определять, какая игра считается жестокой, а какая нет. Мексиканцы решили не напрягаться и просто отменили налог с 2026. Вместо этого они будут пропагандировать добро и мир во всем мире.
Материалы за декабрь 2025
Разъяснения ФНС России за декабрь 2025 - ссылка
Начать дискуссию