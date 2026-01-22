Самозанятые риски, налог на геймеров, защита криптовалютчиков в налоговом обзоре

1. Декларирование крипты для судебной защиты

Конституционный Суд разбирался в возможностях владельцев криптовалюты защищаться в суде. Вопрос состоял в том, можно ли разгрузить суды и не рассматривать требования криптовалютчиков, если о владении цифровой валютой не было заявлено в налоговую. Суд решил разделить подход. Так, если цифровая валюта оказалась у лица в результате майнинга, то сообщить о ней в налоговую он обязан, иначе, дорога в суд ему заказана (то есть защитить в судебном порядке свои права на цифровой актив он не сможет). Ну а если крипта оказалась в руках лица по другим основаниям (купил, например), то в суд он может идти даже без декларирования. Правда, доказывать законность владения все равно придется (Постановление от 20.01.2026 № 2-П).