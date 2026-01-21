ТОП-5 разъяснений ФНС России за декабрь 2025

Налоговая медиация

Удивительно, но как-то мимо всех прошел документ о привлечении медиаторов при разрешении налоговых споров. Но мимо нас ничего налогового не проскользнет. Так вот, ФНС начинает пилотный проект по развитию медиации в налоговых отношениях. На досудебной стадии налогоплательщик сможет подать заявление о привлечении медиатора из некой рабочей группы. Из документа, правда, неясно, откуда будут набирать медиаторов в эти рабочие группы и по каким критериям. Еще одна проблема, что медиация будет невозможна, если документы налоговой проверки направлены в следственные органы или налогоплательщик в процедуре банкротства (Распоряжение от 24.10.2025 № 407@).