ТОП-5 разъяснений ФНС России за декабрь 2025

Обзор событий ФНС России за декабрь 2025
Обложение апартаментов инвалидов
ФНС России рассмотрела возможность освобождения от налога на имущество апартаментов, принадлежащих инвалидам. Налоговая служба объяснила, что освобождение распространяется на определенные объекты – жилье, гараж, машино-место и другие. Но Кодексом не предусмотрено, что к льготируемым объектам относятся апартаменты. Поэтому платить налог за апартаменты инвалида придется (Письмо от 13 ноября 2025 № БС-2-21/17287@).
Налоговая медиация
Удивительно, но как-то мимо всех прошел документ о привлечении медиаторов при разрешении налоговых споров. Но мимо нас ничего налогового не проскользнет. Так вот, ФНС начинает пилотный проект по развитию медиации в налоговых отношениях. На досудебной стадии налогоплательщик сможет подать заявление о привлечении медиатора из некой рабочей группы. Из документа, правда, неясно, откуда будут набирать медиаторов в эти рабочие группы и по каким критериям. Еще одна проблема, что медиация будет невозможна, если документы налоговой проверки направлены в следственные органы или налогоплательщик в процедуре банкротства (Распоряжение от 24.10.2025 № 407@).
Налог на гостевые домики
ФНС России согласовала с Минфином вопрос уплаты туристического налога при проживании в гостевом доме. В целом, здесь применяется общий подход, если гостевой дом включен в реестр средств размещения, то туристический налог платить придется при оказании услуг по временному проживанию (Письмо от 5 декабря 2025 № СД-4-3/10945@).
НДФЛ при непропорциональности дивидендов
ФНС России рассмотрела последствия по НДФЛ при выплате акционерам доходов не в соответствии с их долей участия в организации, то есть непропорционально. Отмечается, что непропорциональные выплаты не будут рассматриваться налоговиками в качестве дивидендов, но облагать такие выплаты все равно придется по правилам для доходов от долевого участия. Поэтому применительно к НДФЛ следует применять те нормы, которые специально регулируют вопросы обложения доходов от участия в организациях, в том числе нормы о формировании налоговой базы (Письмо от 28 ноября 2025 № 11-1-04/0027@).
Взносы по гендиректорам
ФНС России подробно разъяснила, когда за гендиректора нужно платить страховые взносы. Общий смысл – всегда. То есть отсутствие трудового/гражданского договора, хозяйственной деятельности организации не освобождает от уплаты взносов. Если лицо является гендиректором в нескольких организациях, то каждая должны будет платить за него взносы. Также если функции единоличного исполнительного органа распределены между несколькими лицами, то опять же платить нужно взносы за каждого. Короче, главное платить – и проблем не будет (Письмо от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@).
Налоговые новости за декабрь 2025
События за январь 2026
