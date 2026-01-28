8119 Обязательное обучение  по охране труда 2 верс моб
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

ТОП-10 Писем Минфина по госпошлине в 2025

Об интересных разъяснениях Минфина.

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Письмо от 17 ноября 2025 г. № 03-05-05-03/110911

Принимающая сторона, предоставляющая помещения для проживания иностранных граждан и не подпадающая под положения пункта 7 статьи 333.29 НК РФ, уплачивает государственную пошлину за постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания и продление срока временного пребывания в соответствии с подпунктами 19.1, 19.2 пункта 1 статьи 333.28 НК РФ.

2. Письмо от 8 сентября 2025 № 03-05-05-03/87399

Учитывая, что подача исковых заявлений в рамках производства в судах апелляционной и кассационной инстанций не предусмотрена, истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей, при подаче жалобы в суды апелляционной и кассационной инстанций освобождаются от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 333.36 НК РФ.

3. Письмо от 11 марта 2025 г. № 03-05-06-03/23772

За осуществление государственного кадастрового учета многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом N 214-ФЗ, многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, подлежит уплате государственная пошлина, установленная подпунктом 22.2 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, плательщиком которой признается застройщик (в отношении которого органом регистрации прав совершается соответствующее юридически значимое действие).

4. Письмо от 14 марта 2025 г. № 03-05-06-03/25530

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 333.36 НК РФ пенсионеры, которые предъявляют иски имущественного характера, административные иски имущественного характера, не относящиеся к Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, негосударственным пенсионным фондам либо к федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, не освобождаются от уплаты государственной пошлины.

5. Письмо от 28 февраля 2025 г. № 03-05-06-03/19668, № 03-05-06-03/19670

Подача искового заявления о расторжении брака и выдача свидетельства о расторжении брака в судебном порядке являются самостоятельными юридически значимыми действиями, за каждое из которых в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" Кодекса предусмотрена уплата государственной пошлины.

6. Письмо от 18 февраля 2025 г. № 03-05-04-03/15230

Льгота по уплате государственной пошлины может предоставляться только плательщикам этого сбора, а не их представителям.

Вопросы, связанные с возмещением затрат застройщика по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства, следует решать в рамках гражданско-правовых отношений.

7. Письмо от 7 февраля 2025 г. № 03-05-05-03/10686

Государственная пошлина за аттестацию подлежит уплате до подачи документов на ее совершение согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.18 НК РФ. Отсутствие уплаты является основанием для отказа в проведении аттестации. При этом в случае прохождения аттестации с отрицательным результатом уплаченная сумма госпошлины на основании положений статьи 333.40 НК РФ возврату не подлежит.

8. Письмо от 27 февраля 2025 г. № 03-05-06-03/18955

При применении положений НК РФ инвалиды I и II групп освобождаются от уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям только в том случае, если они обращаются в суды как истцы.

9. Письмо от 20 января 2025 г. № 03-05-05-03/3907

При определении размера государственной пошлины, установленной подпунктом 10 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, учитывается сумма всех требований, подтвержденных соответствующим решением третейского суда, независимо от количества выдаваемых судом исполнительных листов.

10. Письмо от 27 января 2025 г. № 03-05-06-03/6903

Иное лицо вправе уплатить государственную пошлину за другого плательщика, в отношении которого должно совершаться юридически значимое действие, предусмотренное главой 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ. При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченной за другого плательщика государственной пошлины (абзац четвертый пункта 1 статьи 45 НК РФ).

Налоговые новости за декабрь 2025

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за январь 2026

  • Льготы за СВО, налог на еврейские банки, студенческая льгота - ссылка

