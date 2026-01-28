ТОП-10 Писем Минфина по госпошлине в 2025

6. Письмо от 18 февраля 2025 г. № 03-05-04-03/15230

Льгота по уплате государственной пошлины может предоставляться только плательщикам этого сбора, а не их представителям.

Вопросы, связанные с возмещением затрат застройщика по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства, следует решать в рамках гражданско-правовых отношений.