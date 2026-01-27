Льготы за СВО, налог на еврейские банки, студенческая льгота в налоговом обзоре

1. Отмена НДФЛ по стипендиям

Первый налоговый законопроект в 2026 году оказался популистским. Речь идет о предложении отменить НДФЛ по стипендиям, которые выплачивают на основании целевого договора. Льготу обосновывают тем, что она позволит увеличить размер стипендии и сделать более привлекательным целевое обучение. Почему эта поправка популистская? Дело в том, что депутаты для пиара готовят свои предложения к знаменательным датам. 25 января (День студента) – одна из таких дат. Ежегодно к этой дате подаются предложения о повышении стипендий, бесплатном проезде и других льготах для студентов. Авторы прекрасно знают, что такие законопроекты будут отклонены, но пиар превыше всего (Законопроект № 1131753-8).