Льготы за СВО, налог на еврейские банки, студенческая льгота в налоговом обзоре

1. Отмена НДФЛ по стипендиям
Первый налоговый законопроект в 2026 году оказался популистским. Речь идет о предложении отменить НДФЛ по стипендиям, которые выплачивают на основании целевого договора. Льготу обосновывают тем, что она позволит увеличить размер стипендии и сделать более привлекательным целевое обучение. Почему эта поправка популистская? Дело в том, что депутаты для пиара готовят свои предложения к знаменательным датам. 25 января (День студента) – одна из таких дат. Ежегодно к этой дате подаются предложения о повышении стипендий, бесплатном проезде и других льготах для студентов. Авторы прекрасно знают, что такие законопроекты будут отклонены, но пиар превыше всего (Законопроект № 1131753-8).
2. Льготы для участников СВО
ФНС России подробно рассказала, какие налоговые льготы положены участникам СВО в отношении земли, транспорта и недвижимости. В документе разъяснено, как участникам СВО и их родственникам воспользоваться льготами, как проверить правильность ее предоставления. Также проанализированы спорные ситуации, которые могут возникнуть при предоставлении льгот (Письмо от 12.01.2026 № БС-4-21/3@).
3. Налог на сверхприбыль банков
Кто читает мои обзоры, знает, что в Госдуму регулярно (по несколько раз в год) поступают законопроекты об обложении банков налогом на сверхприбыль. И эти инициативы постоянно проваливаются. В Израиле тоже заинтересовались этим вопросом и сейчас пробуют у себя ввести такой налог. Банкам предлагается уплачивать налог в 15% со сверхприбыли. Налог будет действовать в течение пяти лет, с 2026 по 2030 год. Пока проект на стадии обсуждения.
