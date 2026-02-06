Налог на геймеров, презервативы и ковид в международном обзоре
Обзор международных событий в налоговой сфере за январь 2026
Налог на геймеров
Оказывается в Мексике был установлен налог на видеоигры (он же налог на геймеров). При этом налог должен взиматься с жестких игр. То есть главная задача налога, видимо, снизить интерес к таким играм за счет роста их стоимости. Но возникла проблема с тем, как определять, какая игра считается жестокой, а какая нет. Мексиканцы решили не напрягаться и просто отменили налог с 2026. Вместо этого они будут пропагандировать добро и мир во всем мире.
Налог на сверхприбыль банков
Кто читает мои обзоры, знает, что в Госдуму регулярно (по несколько раз в год) поступают законопроекты об обложении банков налогом на сверхприбыль. И эти инициативы постоянно проваливаются. В Израиле тоже заинтересовались этим вопросом и сейчас пробуют у себя ввести такой налог. Банкам предлагается уплачивать налог в 15% со сверхприбыли. Налог будет действовать в течение пяти лет, с 2026 по 2030 год. Пока проект на стадии обсуждения.
Налог на ковид
Сейчас уже стали забывать про коронавирусные времена (хотя «ковидные хвосты» у многих переболевших остались). Оказывается в отдельных странах вводили специальные налоги в связи с коронавирусом и они продолжают действовать даже после окончания пандемии. Так, в Гане только в декабре 2025 года решили отменить сбор за восстановление здоровья после COVID-19. Сбор в размере 1% с товаров, услуг и импорта перестанет взиматься с января 2026 года.
Налог на презервативы
Везде озабочены снижением рождаемости – даже в Китае. Дело в том, что презервативы у наших соседей и партнеров были льготным товарам, поэтому не облагались НДС. Но переусердствовав с политикой «одна семья — один ребёнок», китайцы поняли, что этак они и вымереть могут, поэтому решили предпринимать меры, включая налоговые, по повышению рождаемости. Впервые будет введет налог на добавленную стоимость в отношении презервативов и других средств контрацепции.
Налоговые новости за декабрь 2025
События за февраль 2026
