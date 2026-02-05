Обзор: НДФЛ при прощении работника, повышение вычета на покупку жилья, налоговый расизм

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Повышение вычета на покупку квартиры

Депутаты вспомнили, что стоимость квартир активно растет, а вот налоговый вычет в связи с покупкой жилья не изменяется. Говорят, нынешний размер вычета не соответствует экономическим реалиям. Поэтому предлагают повысить вычет в 4 раза – с 2 до 8 млн. рублей. Также хотят увеличить вычет по расходам на уплату ипотечных процентов, но более скромно – с 3 до 6 млн. рублей. Правда, можно не радоваться, все равно этот проект вернут депутатам без рассмотрения, потому что они нарушили процедуру и обязательное заключение Правительства почему-то забыли получить – память дырявая, наверное (Законопроект № 1141140-8).

2. НДФЛ при прощении работника

Минфин рассмотрел случай, когда работодатель сжалился над работником и решил не взыскивать с него ущерб. В такой ситуации, по мнению Минфина, у работника возникает доход в виде экономической выгоды, поэтому придется платить НДФЛ (Письмо от 21 января 2026 г. № 03-04-06/3228).

3. Налоговый расизм

В США провели исследование о том, какими мотивами руководствуются американцы при одобрении той или иной налоговой политики. Оказалось, что зачастую рядовой сшанин готов поддержать налоговую политику, которая ухудшит его экономическое положение, но будет соответствовать его воззрениям. Например, расизм часто является ключевым фактором для белых американцев в вопросе об одобрении политики. Поэтому они готовы голосовать за тех кандидатов, которые предлагают налоговые меры, ухудшающие положение негров и латиносов. При этом игнорируется, что те же налоговые меры ухудшат экономические условия самих бледнолицых.

События за февраль 2026