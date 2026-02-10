Обзор: соцвычет на детский отдых, отмена НДФЛ по стипендиям, отказ от отметок о детях в паспорте
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за январь 2026.
Содержание:
00:00 - начало
00:38 - Отмена пошлины за отметку о детях в загранпаспорте - Законопроект № 1136782-8
01:15 - Отмена НДФЛ по целевым стипендиям – Законопроект № 1131753-8
02:03 - Соцвычет на детский отдых – Законопроект № 1136875-8
03:20 - Конец
Налоговые новости за январь 2025
События за февраль 2026
