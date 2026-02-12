ТОП-4 актов Верховного Суда по налогам за январь 2026

Телеграм: https://t.me/Taxruss
Налоговый арест в банкротстве
Поставлена точка в деле Инзенский завод. Напомню, спор касался того, дает ли наложенный налоговиками арест на имущество права залогового кредитора в процедуре банкротства. Изначально Судебная коллегия Верховного Суда пришла к выводу, что никаких преимуществ арест не дает. Однако Президиум подумал и дал общее разъяснение, что налоговый арест в силу закона предоставляет залоговые права. Поэтому коллегия вынуждена была принять новое решение, поддержавшее стремление налоговиков стать залоговыми кредиторами. (Определение от 25 декабря 2025 № 306-ЭС24-23083(2)).
Это дело интересно еще и тем, что у Верховного Суда появилась новая форма акта, где Президиум формирует свою позицию. Называется такой акт «вопрос-ответ».
Очередность взыскания взносов у банкрота
Налоговики решили взыскать страховые взносы с банкрота. С долгом особо никто и не спорил – затык произошел в том, в какую очередь включить эту задолженность. Нижестоящие суды с учетом разъяснений Верховного Суда, данных аж в 2017 году, полагали, что вопрос должен решаться на основе того, на какие цели должны расходоваться уплаченные взносы. Поэтому часть задолженности отнесли ко второй очереди, а часть – к третьей. Налоговики возмутились и пошли в Экономколлегию. Та отметила, что нижестоящим судам нужно было учесть, что законодательство с 2017 году, мягко говоря, поменялось и прежняя позиция Верховного Суда уже неактуальна. В этой связи вся задолженность должна быть отнесена ко второй очереди (Определения от 29 декабря 2025 № 301-ЭС25-9770, 307-ЭС25-7537(2), 307-ЭС25-7537).
Налоговая осмотрительность при закупках
Участники закупок (по Закону № 223-ФЗ) возмутились, что один из монополистов требует от них невозможное – проявлять должную осмотрительность при привлечении субисполнителей. Также участников принуждают нести ответственность за наличие признаков недобросовестности у привлеченных организаций. (При это как не привлекать однодневки, они не знают. Шутка). Самое интересное, что участников поддержали антимонопольщики, посчитавшие, что монополист предъявляет чрезмерные требования. Короче, спор дошел до Верховного Суда, который поддержал монополиста, указав, что должная осмотрительность – дело душеспасительное и земные права нарушить не может (Определения от 29 декабря 2025 № 305-ЭС25-9790, 305-ЭС25-11462).
Борьба за подачу иска
Больше года суды не могли разобраться, какой размер пошлины должен уплатить истец. В деле пришлось разбираться Верховному Суду. Так, заявитель подал иск в электронном виде 7 сентября 2024 (а это суббота) и уплатил 300 рублей. Но вы же помните, что после 8 сентября судебная пошлина взлетела в разы, и по такому иску размер уже был 3 000 рублей. Поскольку иск зарегистрировали только 10 сентября, то суды стали требовать уплатить новый размер госпошлины. С таким подходом Верховный Суд не согласился, указав, что иск подан до повышения, поэтому уплачивать нужно было пошлину по старым нормам, то есть 300 рублей. Истец победил, но ждать пришлось 2026 года (Определение от 15 января 2026 г. № 5-КАД25-79-К2).
Налоговые новости за январь 2025
События за февраль 2026
Налог на машину инвалида, взносы по гендиректорам, НДФЛ при рождении ребенка - ссылка
Начать дискуссию