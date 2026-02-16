ТОП-4 разъяснений ФНС России за январь 2026

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Взносы с директоров-свошников

ФНС России рассказала, нужно ли платить взносы за директоров, которые находятся в зоне СВО и выполняют военные задачи. Отмечается, что мобилизованные, контрактники и добровольцы не могут исполнять полномочия по руководству организацией, поэтому с организации снимается обязанность по уплате страховых взносов (Письмо от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@).

Льготы для участников СВО

ФНС России подробно рассказала, какие налоговые льготы положены участникам СВО в отношении земли, транспорта и недвижимости. В документе разъяснено, как участникам СВО и их родственникам воспользоваться льготами, как проверить правильность ее предоставления. Также проанализированы спорные ситуации, которые могут возникнуть при предоставлении льгот (Письмо от 12.01.2026 № БС-4-21/3@).

Льготы по транспорту ветеранов

ФНС России указывает, что федеральная льгота, освобождающая ветеранов от уплаты налога по транспорту в 2022-2025, и региональные льготы по транспортному налогу – это разные льготы. Поэтому предоставление региональной льготы не исключает применение к ветерану освобождения от уплаты транспортного налога на основании федеральной льготы (Письмо от 13 января 2026 № БС-4-21/46@).

Убытки с налоговиков

ФНС России рассказала, как взыскать убытки с налоговиков. Тут без сюрпризов – идете в суд, доказываете размер убытков, их связь с действиями налоговых органов и нарушение такими действиями правовых норм. Замечу, что мало кому удается доказать этот набор обстоятельств. Кроме того, налоговая служба отмечает, что инспектора могут наказать дисциплинарно. Но вам об этом не сообщат, потому что такой обязанности законом не предусмотрено (Письмо от 21 января 2026 № БВ-29-9/105@).

Налоговые новости за январь 2026

