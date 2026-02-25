Обзор: льготы для ветеранов и волонтеров, обложение детей мигрантов, отмена НДФЛ по больничному

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Очередные налоговые законы

Президент России подписал очередные поправки в Налоговый кодекс. Так, освобождаются от пошлин (Закон № 40-ФЗ):

· волонтеры на СВО при необходимости замены паспорта или водительского удостоверения.

· религиозные организации за регистрацию недвижимости, которую им передали.

· ветераны, их родственники в спорах с государственными органами.

Также плательщикам на ЕСХН уточняют условия для учета расходов на обучение (Закон № 42-ФЗ).

2. НДФЛ на детей мигрантов

Правительство решило повысить обложение мигрантов.. Для приезжих, выполняющих бытовые домашние работы, минимальный платеж за месяц по патенту составит 1700 рублей (вместо 1200) с увеличением на местный коэффициент. Кроме того, местные власти смогут устанавливать повышенные коэффициенты для обложения мигрантов.

Но самое главное, теперь мигранты должны будут уплачивать налог не только за себя, но и за своих безработных родственников, которых они привезли (или которыми обзавелись в России): дети, родители, жены/мужья. Ежемесячный платеж за каждого неработающего родственника составит половину месячного платежа по патенту (Законопроект № 1158406-8).

Иначе говоря, Правительство вместо того, чтобы ограничить ввоз мигрантами своих родственников, решило на них заработать. Решение, мягко говоря, спорное. Во-первых, еще вопрос выгодно ли это с финансовой точки зрения – будут ли покрываться расходы на инфраструктуру, которой пользуются мигранты, новыми платежами? Во-вторых, в любом случае не спадает социальная напряженность, которая возникает в связи с массовым въездом мигрантов и их родственников. Проблема заключается еще и в том, что эти самые родственники чаще всего либо вовлекаются в серую занятость, либо вообще занимаются деятельностью, подпадающую под статьи уголовного кодекса.

3. Отмена НДФЛ по больничным

Депутаты хотят не взимать налог с выплат по коротким (не более 15 дней за полгода) больничным. Говорят, что обложение таких выплат несправедливо. В целом, это не первая такая инициатива и у всех у них одна судьба – за них не голосуют (Законодательство № 1158725-8).

