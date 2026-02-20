НДФЛ при командировках депутатов, детский НДС, пошлина на рекламу в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Детский НДС

Правительство решило уточнить порядок применения пониженной ставки по НДС при продаже детских товаров. Предлагается для подтверждения льготы требовать у продавцов сертификат соответствия на реализуемую продукцию. По мнению Правительства, это уменьшит споры между налогоплательщиками и налоговиками (Законопроект № 1155876-8).

2. Рекламная пошлина

Дошли руки законотворцев и до рекламных конструкций. Они хотят повысить в два раза (до 10 тыс. рублей) плату за разрешение на установку рекламы. Говорят, что нынешний размер был установлен в далеком 2014 и пора бы его поднять – инфляция все-таки. Правительство поддерживает инициативу (Законопроект № 1155483-8).

3. НДФЛ при командировках депутатов

Минфин разбирался в хитросплетениях командировок членов политических партий. Оказалось, что тут множество вариантов. Так, если у посылаемого в командировку партийца есть трудовой договор с партией, то на него распространяются положения ст. 217 НК РФ об освобождении от НДФЛ выплат в связи с командировкой. Это же освобождение применяется к депутатам Госдумы, если в командировке они реализуют свои депутатские полномочия. А вот если член партии не имеет трудового договора и не является депутатом, то освобождения в связи с командировкой ему не видать (Письмо от 23 июля 2025 г. № 03-04-06/71261).