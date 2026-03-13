НДФЛ по автокредитам, льготы для многодетных, антивоенный налоговый протест в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

MAX: https://max.ru/join/xXiBYHeNtWLo7NZtYbtkWwPnq6FW2bd80DRaKUhkerM

Такое ощущение, что празднование 8 марта продолжается. Никто никуда не спешит. По налогам тишина и благодать. Еле-еле удалось наскрести на обзор. Так что ловите

1. Налоговые льготы для многодетников

Аттракционы неслыханной щедрости от депутатов продолжается. На этот раз решили осчастливить многодетные семьи, накатав целый проект «О мерах соц.поддержки многодетных семей» со множеством льгот. Естественно, не забыли и про налоги. По задумке авторов многодетного родителя нужно освободить от транспортного налога, а также отменить для него налоги, если он решит заняться бизнесом. Традиционно депутаты не получили заключение Правительства, то есть нарушили процедуру подачи таких законопроектов, поэтому в ближайшее время его им вернут (Законопроект № 1173309-8).

2. НДФЛ по льготным автокредитам

В СМИ поднялся вой, что якобы налоговики начали поголовно требовать с получателей льготных кредитов на авто уплатить НДФЛ. Поскольку журналисты в налогах не разбираются (они вообще в чем-нибудь разбираются?), то есть мнение, что шумиха возникла из-за самих же журналистов, которые переврали полученную от кого-то информацию. В любом случае ФНС пришлось специально писать опровержение, в котором было указано, что НДФЛ может возникнуть, только если кредит оформлен между взаимосвязанными лицами (например, работник банка получил льготный автокредит у своего работодателя). В других же случаях взимать НДФЛ не должны.

3. Антивоенные налоговые протесты

Ну а американцы решили показать свое «фи» Трампу и его завоевательным планам. Так, прогрессивные жители США отказываются платить налоги, ссылаясь на свои антивоенные взгляды. Например, 31-летняя юрист(ка) из Чикаго планирует положить 8800 долларов, которые она должна федеральному правительству, на высокодоходный сберегательный счет. По ее словам, она не хочет финансировать войны в Иране и секторе Газа. В Америке даже есть Национальный координационный комитет по сопротивлению военным налогам, в котором обучают, как грамотно не платить налоги.

Материалы за февраль 2026