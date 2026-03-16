ТОП-3 налоговых спора в феврале 2026

Транспортный налог на инвалидов

Гражданин с первой группой инвалидности возмутился, что от него требуют уплатить транспортный налог с машины, под капотом которой больше 100 лошадок. С этой проблемой он пошел в Конституционный Суд. Суд, в свою очередь, отметил, что ограничение мощности двигателя (менее 100 лошадиных сил) является стандартным условием для освобождения от транспортного налога. Поэтому если двигатель мощнее платить налог придется (Определение от 25.12.2025 № 3507-О)

Очередность взносов в банкротстве

Верховный Суд продолжает исправлять ошибки судов по поводу квалификации в банкротстве задолженности по страховым взносам. Нижестоящим судам вновь напомнили, что долг по взносам должен включаться в одну очередь, а именно во вторую (Определение от 13 февраля 2026 г. № 307-ЭС25-11010).

Субсидиарная ответственность по безнадежным долгам

Верховный Суд разбирался с возможностью привлечения в банкротстве к субсидиарной ответственности руководства компании в отношении налоговых долгов, признанных безнадежными к взысканию. Нижестоящие суды полагали, что безнадежность налоговой недоимки автоматически исключает субсидиарную ответственность. Но Верховный Суд имел свой взгляд на проблему. Было отмечено, что необходимо установить причины, по которым налоговая задолженность стала безнадежной. Так, если невозможность взыскания связана с действиями самих налоговиков, то, действительно, субсидиарка невозможна (что называется, сами виноваты). Но вот если взыскание стало невозможным из-за поведения самого налогоплательщика, то освобождать руководство налогоплательщика от субсидиарной ответственности нельзя (Определение от 19 февраля 2026 г. № 305-ЭС22-15047(6,7)).

