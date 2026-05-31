Спор о возбуждении дела по налогам, защита добровольца от штрафа, последствия обеспечительных мер в обзоре

1. Защита добровольцев от штрафа

Гражданин продал недвижимость в начале 2022, а потом отправился на СВО добровольцем. При этом в связи с нахождением в зоне операции не подал декларацию по НДФЛ и не уплатил налог с доходов от продажи. Налоговики, естественно, доначислили налоги, привлекли к ответственности за неуплату налога, а также неподачу декларации. И если с доначислением налога еще можно было согласиться (оснований для освобождения от НДФЛ не было), то с налоговыми штрафами возникает вопрос. Налогоплательщик пошел оспаривать штрафы и нижестоящие суды делают парадоксальный вывод – они указали, что с момента продажи имущества (январь 2022 год) и до ухода добровольцем на СВО (август 2022) у Налогоплательщика было достаточно времени для подачи декларации. Парадокс заключается в том, что крайний срок подачи декларации по НДФЛ за 2022 – 30 апреля 2023. То есть, по мнению судов, Налогоплательщик почему-то должен был заранее подавать декларацию! Иногда диву даешься некомпетентности отдельных судей.

Хорошо, что есть Верховный Суд. Он указал, что для мобилизованных прямо установлена отсрочка по уплате налогов и подаче деклараций пока они находятся в зоне СВО. И несмотря на то, что добровольцы – это не мобилизованные, к ним должен применяться аналогичный подход, поскольку они подвергаются тому же риску и опасности, что и мобилизованные. Короче, штрафы в отношении Налогоплательщика были отменены. Так что справедливость восторжествовала (Кассационное определение от 22 апреля 2026 г. № 41-КАД26-6-К4).