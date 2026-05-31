Спор о возбуждении дела по налогам, защита добровольца от штрафа, последствия обеспечительных мер в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Посмотрим, о чем спорили налогоплательщики за последнее время
1. Защита добровольцев от штрафа
Гражданин продал недвижимость в начале 2022, а потом отправился на СВО добровольцем. При этом в связи с нахождением в зоне операции не подал декларацию по НДФЛ и не уплатил налог с доходов от продажи. Налоговики, естественно, доначислили налоги, привлекли к ответственности за неуплату налога, а также неподачу декларации. И если с доначислением налога еще можно было согласиться (оснований для освобождения от НДФЛ не было), то с налоговыми штрафами возникает вопрос. Налогоплательщик пошел оспаривать штрафы и нижестоящие суды делают парадоксальный вывод – они указали, что с момента продажи имущества (январь 2022 год) и до ухода добровольцем на СВО (август 2022) у Налогоплательщика было достаточно времени для подачи декларации. Парадокс заключается в том, что крайний срок подачи декларации по НДФЛ за 2022 – 30 апреля 2023. То есть, по мнению судов, Налогоплательщик почему-то должен был заранее подавать декларацию! Иногда диву даешься некомпетентности отдельных судей.
Хорошо, что есть Верховный Суд. Он указал, что для мобилизованных прямо установлена отсрочка по уплате налогов и подаче деклараций пока они находятся в зоне СВО. И несмотря на то, что добровольцы – это не мобилизованные, к ним должен применяться аналогичный подход, поскольку они подвергаются тому же риску и опасности, что и мобилизованные. Короче, штрафы в отношении Налогоплательщика были отменены. Так что справедливость восторжествовала (Кассационное определение от 22 апреля 2026 г. № 41-КАД26-6-К4).
2. Порядок возбуждения дел по налогам
Налоговая провела проверку организации и выявила недоимку достаточную для уголовной ответственности. Материалы проверки были переданы в следственные органы и тут все завертелось. Генерального директора осудили за уклонение от налогов. Но всплыл один нюанс – материалы от налоговиков были переданы следствию раньше времени (до принятия решения по проверке, до вступления его в силу, до конца срока погашения недоимки). Верховный Суд счел это существенным нарушением и отменил приговор с направлением дела на новое рассмотрение (Определение суда Кассационной инстанции от 26.05.2026 № 5-УД26-43-К2).
3. Уголовное дело по налоговикам и его отмена
А в этом деле уголовка уже грозила самим налоговикам. Инспекция пришла к налогоплательщику и изъяла документы с системными блоками. Налогоплательщик, не будь дураком, пошел в полицию и написал на них заявление, которое было зарегистрировано в КУСП (Книга учёта сообщений о происшествиях). Самое удивительное, что этому заявлению дали ход и отправили в Следственный комитет. Тут уже вмешался прокурор, который посчитал, что заявление необоснованно и потребовал отменить регистрацию в КУСП. Собственно вокруг этой регистрации в КУСП и закрутился судебный спор, который дошел до Верховного Суда. Налогоплательщик полагал, что прокурор не имеет права отменять регистрацию в Книге происшествий, и нижестоящие суды считали также. Но Верховный Суд с такими выводами не согласился, признав, что отмена регистрации в заявления в КУСП не противоречит законодательству (Кассационное определение от 22 апреля 2026 г. № 19-КАДПР26-2-К5).
4. Последствия обеспечительных мер
Налогоплательщик возмутился разъяснениями ФНС России о последствиях принятия обеспечительных мер судом. Так, налоговым органам предписывалось исключать из совокупной обязанности налогоплательщика только спорную задолженность, которая не была оплачена. Если же налогоплательщик оплатил задолженность (пусть даже он с ней и не согласен и продолжает спорить о ее правомерности), то никаких изменений в единый налоговый счет не вносится. Соответственно, налогоплательщик лишается возможности воспользоваться переплатой до признания судом решения о необоснованности доначисления оплаченной спорной задолженности. Впрочем, Верховный Суд каких-либо нарушений в таком порядке не увидел, указав, что разъяснения ФНС в полной мере соответствуют налоговому законодательству (Решение от 23 апреля 2026 г. № АКПИ26-138).
5. Страховые взносы в банкротстве
Ну и новость одной строкой. Верховный Суд опять указал, что долги по страховым взносам включаются во вторую очередь, а не распределяются по различным очередям. Что-то расписывать тут не имеет смысла, так как таких актов от Верховного Суда за последнее время уже набралась целая коллекция (Определение от 12 мая 2026 г. N 302-ЭС25-15137).
Events за май 2026
