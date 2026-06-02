Налоговые льготы для детей и богослужебные квартиры в обзоре

Дети – наше все, как сказал поэт. Поэтому поговорим о налогах, детях и религии.
1. Вычет на детский отдых
Чтобы день защиты детей не прошел зря, депутаты придумали налоговую льготу. Так, расходы родителей на путевки в детские лагеря хотят включать в социальный налоговый вычет. В обоснование указывается, что для государства важно поддерживать детский отдых (Законопроект № 1248649-8).
2. Льгота за выпускников
Следующая инициатива также связана с детьми, но более взрослыми. Предлагается поощрять работодателей брать на работу выпускников (а не опытных соискателей) путем предоставления льготного тарифа по страховым взносам. Правда, инициатива не очень приглянулась Правительству, которое указывает, что льгота приведет к уменьшению бюджетных доходов (Законопроект № 1248218-8).
3. Квартира – храм
Как не платить налог за квартиру? Да очень просто. Нужно использовать жилое помещение для религиозных целей. Об этом пишет Минфин, указывая в своих разъяснениях, что квартира, принадлежащая религиозной организации и используемая в качестве места богослужения, не будет облагаться налогом на имущество (Письмо от 21 апреля 2026 г. № 03-05-05-01/33121).
