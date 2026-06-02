Налоговые льготы для детей и богослужебные квартиры в обзоре

3. Квартира – храм

Как не платить налог за квартиру? Да очень просто. Нужно использовать жилое помещение для религиозных целей. Об этом пишет Минфин, указывая в своих разъяснениях, что квартира, принадлежащая религиозной организации и используемая в качестве места богослужения, не будет облагаться налогом на имущество (Письмо от 21 апреля 2026 г. № 03-05-05-01/33121).