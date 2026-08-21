Обзор судебных споров по налогам в Москве (май 2026)

Рассматриваются налоговые споры в Москве

Споры по налоговой выгоде за указанный период публиковались ранее

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ЕНС

Постановление от 25 мая 2026 г. № А40-312017/2024 (Илиевы) –

Заявитель не отрицает, что трехлетний срок на подачу уточненных налоговых деклараций с целью учета их при определении совокупной налоговой обязанности за период 2018-2020 г.г. истек, и полагает, что срок, предусмотренный подп. 1 п. 7 ст. 11.3 НК РФ, необходимо исчислять не ранее возникновения права на уточнение деклараций, а именно, с момента направления Инспекцией требования от 27.11.2024 N 16-16/119/48447 о представлении документов (информации).

Дата направления Инспекцией требования о представлении документов (информации) не имеет безусловного юридического значения для исчисления трехлетнего срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 статьи 11.3 НК РФ, ввиду того, что положениями ст. 11.3 НК РФ установлен пресекательный срок на произведение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) после 01.01.2023 действия по формированию представляемыми уточненными налоговыми декларациями (расчетами) сумм увеличения положительного (уменьшения отрицательного) сальдо единого налогового счета. Кроме того, в требовании Инспекции не было указания на предоставление уточненных налоговых деклараций, данное действие было совершено обществом по своей инициативе, в связи с выявленными налоговым органом несоответствиями.

Налоговый контроль

Постановление от 12 мая 2026 г. № А40-193070/2025 (ЛЛК-Интернешнл) –

Утверждения общества, что налоговый орган нарушил порядок камеральной проверки, анализируя расчеты за первые 11 месяцев 2023 года, отклонены судами как (не)обоснованные.

При проверке налоговый орган вправе использовать ранее представленные декларации и расчеты, документы из предыдущих проверок, материалы от третьих лиц и других госорганов, а также иную информацию о налогоплательщике. Анализ расчетов за предыдущие периоды является частью контрольных мероприятий и не считается повторной проверкой. Действия налогового органа по анализу ранее представленных расчетов правомерны и не нарушают права налогоплательщика, поскольку направлены на контроль соблюдения налогового законодательства.

Налоговая ответственность

Постановление от 29 мая 2026 г. № А41-47861/2025 (КОНЦЕПТ-ПРО) –

Вывод о наличии умышленной формы вины сделан на основании совокупности установленных обстоятельств: использования формального документооборота, вовлечения технических организаций, транзитного характера расчетов, а также согласованности действий участников схемы. Само по себе отсутствие отдельного структурного раздела о форме вины не свидетельствует о незаконности судебных актов, поскольку мотивы привлечения к ответственности изложены в их содержании и позволяют установить основания вывода судов о наличии умысла.

Постановление от 28 мая 2026 г. № А40-44299/2025 (СТРОЙ-ДРЕВ) –

Социально направленная деятельность, (благотворительная помощь и поддержка военнослужащим, активное участие в СВО, в восстановлении храмов), не может быть квалифицировано в качестве обстоятельства, смягчающих ответственность, учитывая, что в соответствии с положениями статьи 57 Конституции Российской Федерации обязанность платить налоги распространяется на всех Налогоплательщиков (налоговых агентов) в качестве безусловного требования государства, необходимого условия его существования, независимо от их социальной значимости или статуса. Осуществление благотворительной деятельности также не может оцениваться как смягчающие ответственность обстоятельства, поскольку обязанность уплаты налогов и сборов никаким образом не взаимосвязана с оказанием налогоплательщиком данной помощи. Тяжелое материальное положение (принятие обеспечительных мер, приостановка движения денежных средств на расчетных счетах Общества), не находится в причинно-следственной связи с самим правонарушением, и как следствие, не могло повлиять на совершение установленного оспариваемым решением правонарушения.

Постановление от 14 мая 2026 г. № А41-80790/2024 (ИП Лис Михаил Иванович) –+

Налоговый орган посчитал, что налогоплательщиком представлены не все документы, поименованные в требовании от 06.02.2024 N 2070, и по данному факту составил акт от 21.02.2024 N 1142, при рассмотрении которого Инспекцией не учтены доводы Заявителя, отраженные в возражениях на данный акт.

Налоговым органом не представлено доказательств того, что направление налогоплательщику требования обусловлено наличием противоречий между сведениями об операциях, содержащихся в налоговой декларации по НДС либо отчетности налогоплательщика и его контрагентов, или несоответствий, которые бы свидетельствовали о занижении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении суммы НДС, заявленной к возмещению.

Вместе с тем, заявителем не представлено доказательств представления в налоговый орган технического описания черники N Б/Н1 от 03.10.2017. Заявителем в материалы дела представлено описание черники из системы Интернет - Википедия, что не является тем документом, который прилагался к ГТД. Техническое описание черники из Википедии, представленное в материалы дела не является тем же документом, что и приложен к таможенной декларации, поскольку в декларации имеются реквизиты от 03.10.2017 N б/н 1, а, соответственно, в представленном скриншоте данные реквизиты отсутствуют. Налогоплательщиком не приведено пояснений по причинам предоставления скриншота из Википедии за 2017 год, тем временем, когда сделка по импорту происходила значительно позднее.

Само по себе техническое описание товара, подразумевает под собой некоторую форму заполнения такого документа, в частности содержащее официальное требование к качеству ягод, ботанические характеристики, физические параметры для заготовки или переработки. Техническое описание ягод, овощей, фруктов имеет сведения о содержании радионуклидов и пестицидов, сведения о цвете, наличии воскового или естественного природного налета, указывается сорт, примеси других растения, которые произрастают рядом с местом сбора, но и полезных свойства при необходимости. Представленный в налоговый орган скриншот из Википедии в отсутствие реквизитов, не является документом, который можно именовать как техническое описание черники, как и не является документом, который был представлен к таможенной декларации.

Постановление от 12 мая 2026 г. № А40-105940/2025 (БауФасад – Магистраль) –

По смыслу ст. ст. 112, 114 Налогового кодекса Российской Федерации смягчающее налоговую ответственность обстоятельство находится в причинно-следственной связи с самим правонарушением, то есть для признания любого фактического обстоятельства смягчающим необходимо установить, каким образом оно отразилось на объективной или субъективной стороне противоправного деяния; также обстоятельствами, смягчающими ответственность налогоплательщика, могут быть признаны такие обстоятельства, которые существовали в момент совершения правонарушения, носили непреодолимый характер, не зависели от воли виновного лица, помешали ему предотвратить само нарушение либо его последствия, и при условии доказанности причинно-следственной связи между сложившимися обстоятельствами и совершенным налоговым правонарушением.

Налоговые споры

Постановление от 12 мая 2026 г. № А40-18418/2025 (Сефко) –

В соответствии с пунктом 28 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016, пунктом 65 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" налогоплательщик вправе обратиться в суд с имущественным требованием о возврате (возмещении) сумм излишне взысканных налогов, пеней и штрафов независимо от оспаривания ненормативных актов налогового органа, на основании которых указанные суммы были взысканы.

Между тем, суды верно исходили из того, что приведенное толкование не означает само по себе обязанности суда удовлетворить требование об оспаривании доначисленных налоговых обязательств, в случае, когда решение по результатам выездной налоговой проверки в установленном порядке налогоплательщиком не оспорено и вступило в законную силу. Фактически доводы, приведенные обществом при рассмотрении настоящего дела и в кассационной жалобе, направлены именно на оспаривание выводов инспекции, сделанных в решении по итогам выездной налоговой проверки.

Довод АО "Сефко" о том, что любой налогоплательщик, оплатив доначисления по решению и не оспаривая само решение по существу в вышестоящем налоговом органе и в суде (в течение 3 месяцев, согласно ст. 198 АПК РФ), имеет право в течение трех лет обратиться в суд с исковым заявлением о возврате уплаченных денежных сумм, при этом суд должен рассмотреть доводы налогоплательщика о законности решения по существу, сам по себе верен, однако он не свидетельствует о незаконности принятых по делу судебных актов, поскольку суд первой инстанции дал подробную правовую оценку имеющим значение для дела фактическим обстоятельствам, а также формированию сальдо единых налоговых обязательств общества. Оснований считать, что судами не дано правовой оценки обоснованности выводов инспекции, содержащихся в решении по итогам налоговой проверки, не имеется. Суд кроме того отметил, что доводы ООО "Сефко" фактически направлены на преодоление процессуальных правил, регулирующих порядок обжалования ненормативных правовых актов органов налогового контроля.

Постановление от 7 мая 2026 г. № А40-203209/2021 ((А.А.) Л. Дизайн) –

Наличие приговора или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, определения или постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, вынесенными по основаниям, указанным в части 2.1 статьи 311 АПК РФ само по себе не является основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам без установления указанными процессуальными документами обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ.

Налог на имущество

Постановление от 7 мая 2026 г. № А40-160783/2024 (МАЛЕДИ-ЛИ) –

Системное телеологическое толкование комплекса законодательства Москвы о гаражах-стоянках позволяет сделать вывод о том, что целью установления льготного налогового режима в отношении многоэтажных гаражей-стоянок явилось стимулирование их строительства и использования как в целях хранения автомобильного транспорта, так и парковки, а также как в жилых зонах, так и в районах плотной застройки, где возможность транспортной парковки ограничена. Следовательно, применение льготы возможно только в том случае, если фактическое использование здания отвечает цели, на которую указанная льгота направлена.

Налоговые новости за июль 2026

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