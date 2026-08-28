Налоговые итоги за июль 2026

Рассматриваются ключевые события за май 2026

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В июле Госдума не только ушла на каникулы, но и завершила деятельность 8 созыва. Больше в таком составе она принимать налоговые поправки не будет. А вот с каким составом нам предстоит жить следующие 5 лет, узнаем после выборов.

Посмотрим, какие же предложения поступали в Госдуму за месяц

1. Перспективные проекты

Сенаторы решили унифицировать подход в вопросе регистрации ограниченных прав на недвижимость. В этой связи предлагается отказаться от госпошлины при внесении сведений в ЕГРН о праве хозяйственного ведения. Аналогичный порядок уже существует в отношении оперативного управления (Законопроект № 1285748-8).

Депутаты при поддержке Правительства хотят повысить эффективность налогового контроля в особых экономических зонах. Для этого к налоговому мониторингу будут подключать всех резидентов ОЭЗ, за исключением малого и среднего бизнеса (Законопроект № 1293830-8, 1304587-8).

2. Бесперспективные предложения

Молодым везде у нас дорога – видимо, под таким лозунгом группа депутатов придумала поправки о специальном налоговом вычете по НДФЛ для лиц, которые не достигли 35 лет и работают в медицине, образовании и культуре. Правда, сразу возникает вопрос, а как же «старикам – везде у нас почет»? Почему более старшее поколение работников такого вычета недостойны? (Законопроект № 1292383-8).

В очередной раз сделана попытка отказаться от регрессивного обложения по страховым взносам при достижении предельной базы. Но думается, что как и прежде, эта идея не найдет сторонников в Госдуме, поскольку повышаются риски выплаты зарплат в «конвертах» (Законопроект № 1286413-8).

Наконец, были подготовлены многочисленные правки в институт налогового представительства. Но с учетом теоретического характера изменений перспектив у данного предложения нет, впрочем, как и у остальных проектов в данном разделе (Законопроект № 1298964-8).

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