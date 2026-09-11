Топ-3 фискальных разъяснения за июль 2026

Рассматриваются интересные Письма Минфина и ФНС

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Уменьшение доходов от майнинга

ФНС России не видит ничего плохого в том, что любители майнинга будут учитывать свои расходы, чтобы меньше платить НДФЛ. Так, доходы от майнинговой деятельности можно уменьшить, например, на затраты по электроэнергии и оборудованию. Главное, чтобы расходы были документально подтверждены (Письмо от 12.05.2026 № СД-29-3/1245@).

НДФЛ при покупке жилья у сестры

Минфин рассмотрел вопрос о последствиях купли-продажи комнаты между сестрами. В целом, ничего нового – такие операции не позволяют применить вычет по НДФЛ в отношении расходов на покупку жилья у близкого родственника, в том числе у сестры (Письмо от 24 июня 2026 г. № 03-05-06-03/53853).

Вычет по онлайн обучению

Тут Минфин дал разъяснения по возможности применения родителями вычета по НДФЛ при дистанционном обучении ребенка. Письмо, правда, 2025 года, но в базах появилось только сейчас. Минфин отмечает, что техника передачи знаний не имеет значения. Главное, чтобы обучение относилось к очной форме, а организация, осуществляющая обучение, имела право на образовательную деятельность (Письмо от 25 мая 2026 г. № 03-04-05/43650).

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