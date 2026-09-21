Отмена дорожного налога, мультяшные льготы, снижение налогов банкроту, ответственность за схемы в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim Ну что все проголосовали? Пока новые депутаты придумывают, чем бы порадовать рядовых налогоплательщиков, мы рассмотрим текущие события

1. Мультяшные льготы

Правительство озаботилось поддержкой создателей анимационных произведений (они же мультики, например, Смешарики, Маша и Медведи). Говорят, что нужно сохранить работников, а также повысить объем создаваемых мультиков для импортозамещения всякой западной продукции. Для этой цели устанавливается льготная ставка по налогу на прибыль в 3% (Законопроект № 1342678-8). Думается, что новая Дума с удовольствием одобрит льготу.

В одном банкротном деле ФНС установила, что обанкротившийся налогоплательщик входил в группу компаний. При этом с самого начала компании-банкроту отводилась роль убыточной организации, а доходы аккумулировались у других участников схемы. Такое распределение было направлено на неуплату налогов. Чтобы бюджет мог получить свое, Налоговый орган потребовал привлечь к субсидиарной ответственности руководителя группы компаний, а также участников схемы (организации), в которых были сосредоточены доходы и денежные потоки. Нижестоящие суды не поддержали налоговиков в их стремлении наполнить бюджет. А вот Верховный Суд посчитал, что Налоговая служба не так уж и не права. Поэтому дела было направлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие инстанции еще раз подумали, можно ли удовлетворить требования и защитить интересы бюджета (Определение от 14 сентября 2026 г. № 302-ЭС26-599(1)).

3. Снижение налогов банкроту

ФНС России рассмотрела возможность снижения налогов, освобождения от пеней и штрафов для налогоплательщика, чтобы избежать его банкротства. Налоговая служба отметила, что такая возможность не предусмотрена законом и не соответствует интересам бюджета. Единственное, чем могут помочь налоговики – это предоставить рассрочку или отсрочку. Но в любом случае все налоги, штрафы и пени нужно уплатить в полном объеме (Письмо от 3 сентября 2026 г. № КЧ-29-8/2456).

4. Отмена дорожного налога

Перед выборами Итальянское Правительство решило отменить дорожный налог. Благодаря этому более 14 млн. авто и мотоциклов будут освобождены от обложения. Потери бюджета при этом составят около 2 млрд. евро. Но поможет ли это сохранить власть в руках премьера(ки) Мелони и ее коалиции, никто не знает. Пока по опросам она уступает своим оппонентам.

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