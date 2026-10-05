Чем запомнилось ушедшее лето 2026 в налоговой сфере?
Чем запомнился ушедшее лето и Госдума VIII созыва в августе?
Налоговые итоги за август 2026
Рассматриваются ключевые события за май 2026
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Чем запомнился ушедшее лето и Госдума 8 созыва в августе?
А фактически ничем. Чего-то принципиального или громкого не предлагалось. Тихо, спокойно все готовились к выборам
1. Перспективные проекты
Правительство предложило согласовать нормы о госпошлине по оружию с оружейным законодательством, добавив упоминание органов по моб.подготовке. На простого владельца оружия эти поправки не повлияют (Законопроект № 1322090-8).
2. Бесперспективные предложения
Традиционно депутатами предложено повысить лимит доходов для самозанятых со ссылкой на высокую инфляцию. И традиционно Правительство сказало, что пока эксперимент не закончен (а налог на проф.доход продолжает действовать в рамках эксперимента) никаких изменений вноситься не будет (Законопроект № 1324485-8).
Также было сделано предложение о возможности осуществлять платежи с заблокированных налоговиками счетов, если необходимо оплатить труд работников или уплатить по договорам, заключенным до блокировки. Вполне предсказуемо Правительство этот проект не поддержало, указав, что такие послабления приведут к выводу средств, а смысл блокировки как раз и заключается в сохранении денег для уплаты налогов (Законопроект № 1321550-8).
Вот так тихо и незаметно закончилось лето 2026 года
Семинар по снижению налоговых штрафов
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События за октябрь 2026
Налог на сверхдоходы, наполнение бюджета, срок владения жильем в целях НДФЛ - ссылка
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
чудесное высказывание