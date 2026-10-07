ТОП-5 разъяснений от ФНС России за сентябрь 2026

Снижение налоговых штрафов

ФНС России подробно расписала, как будет применять смягчающие обстоятельства для снижения налоговых штрафов. Все обстоятельства служба разделила на 4 группы (личные, материальные, зависимость от третьих лиц, иные обстоятельства). По каждой группе расписано, какие доказательство следует представить для подтверждения смягчающего обстоятельства, как их оценивать. В общем, документ важный, видимо, автору придется делать по нему отдельный семинар. Ну а пока знакомьтесь, вступит он в силу с 30 сентября, так что время есть (Приказ от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@).

Налоги по наследству

ФНС России разбиралась с моментом появления у наследников обязанности по уплате налога по унаследованному имуществу. Так, указывается, что в отношении недвижимого имущества обязанность появляется с момента открытия наследства. При этом момент регистрации прав в реестре недвижимости не имеет значения. А вот по автомобилю, напротив, значение имеет регистрация на наследника транспортного средства. Соответственно, начисление транспортного налога может начаться только с даты регистрации. Также ФНС напоминает, что если наследодатель имел налоговые долги по наследуемому имуществу, то их придется заплатить в пределах стоимости наследуемого имущества (Сайт ФНС).

Снижение налогов банкроту

ФНС России рассмотрела возможность снижения налогов, освобождения от пеней и штрафов для налогоплательщика, чтобы избежать его банкротства. Налоговая служба отметила, что такая возможность не предусмотрена законом и не соответствует интересам бюджета. Единственное, чем могут помочь налоговики – это предоставить рассрочку или отсрочку. Но в любом случае все налоги, штрафы и пени нужно уплатить в полном объеме (Письмо от 3 сентября 2026 г. № КЧ-29-8/2456).

НДФЛ по пенсиям и страховым выплатам

Один из налогоплательщиков поинтересовался, можно ли уменьшить страховые и пенсионные выплаты на стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты для уменьшения базы по НДФЛ. ФНС считает, что поскольку страховые и пенсионные доходы не относятся к основной налоговой базе, то перечисленные вычеты применять нельзя (Письмо от 27 июля 2026 г. № БС-36-11/6434@).

Взносы по руководителю филиала

ФНС России обратила внимание, что правила о минимальном размере страховых взносов по руководителю организации не распространяются на руководство филиала иностранной компании, поскольку филиал не является самостоятельным юридическим лицом (Письмо от 27 февраля 2026 г. № ЗГ-35-11/1862@). Семинар по снижению налоговых штрафов - ссылка Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

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