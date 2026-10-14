ТОП-3 решения Верховного Суда по налогам за сентябрь 2026

В одном банкротном деле ФНС установила, что обанкротившийся налогоплательщик входил в группу компаний. При этом с самого начала компании-банкроту отводилась роль убыточной организации, а доходы аккумулировались у других участников схемы. Такое распределение было направлено на неуплату налогов. Чтобы бюджет мог получить свое, Налоговый орган потребовал привлечь к субсидиарной ответственности руководителя группы компаний, а также участников схемы (организации), в которых были сосредоточены доходы и денежные потоки. Нижестоящие суды не поддержали налоговиков в их стремлении наполнить бюджет. А вот Верховный Суд посчитал, что Налоговая служба не так уж и не права. Поэтому дела было направлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие инстанции еще раз подумали, можно ли удовлетворить требования и защитить интересы бюджета (Определение от 14 сентября 2026 г. № 302-ЭС26-599(1)).