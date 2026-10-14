ТОП-3 решения Верховного Суда по налогам за сентябрь 2026

Рассматриваются интересные дела в Верховном Суде
Обложение земли под застройку
Верховный Суд начал реализовывать на практике позицию Конституционного Суда о невозможности применения повышающего коэффициента к общей ставке земельного налога, если облагаемый участок предназначен для жилой застройки. Благодаря этому в двух спорах по данному вопросу налогоплательщикам удалось отбить налоговые доначисления. При этом Верховный Суд особо обращает внимание, что решение в пользу налогоплательщиков вынесено, в том числе и потому, что они обратились в суд до вынесения Конституционным Судом своего решения (Определения от 10 сентября 2026 г. № 306-ЭС26-6449, 301-ЭС26-1840).
Ответственность создателей схем
В одном банкротном деле ФНС установила, что обанкротившийся налогоплательщик входил в группу компаний. При этом с самого начала компании-банкроту отводилась роль убыточной организации, а доходы аккумулировались у других участников схемы. Такое распределение было направлено на неуплату налогов. Чтобы бюджет мог получить свое, Налоговый орган потребовал привлечь к субсидиарной ответственности руководителя группы компаний, а также участников схемы (организации), в которых были сосредоточены доходы и денежные потоки. Нижестоящие суды не поддержали налоговиков в их стремлении наполнить бюджет. А вот Верховный Суд посчитал, что Налоговая служба не так уж и не права. Поэтому дела было направлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие инстанции еще раз подумали, можно ли удовлетворить требования и защитить интересы бюджета (Определение от 14 сентября 2026 г. № 302-ЭС26-599(1)).
Сроки отражения пеней в ЕНС
Налогоплательщику отразили на ЕНС пени по долгам за периоды 2019 года. Он посчитал, что за такие «бородатые» периоды ничего платить не будет и пошел судиться. Нижестоящие арбитражные суды поддержали Налогоплательщика в его желаниях, указав, что налоговый орган утратил возможность взыскания долгов по спорным периодам. Но на выручку налоговикам пришел Верховный Суд. Было отмечено, что за спорные периоды Налогоплательщик подавал уточненки десятки раз. А именно с подачей уточненных деклараций связывается процедура взыскания. Поэтому никаких сроков пропущено не было (Определение от 25.09.2026 № 306-ЭС26-4683).
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