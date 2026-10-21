Топ-3 разъяснений Минфина: взносы на питание, адвокатский УСН, НДС при атаках БПЛА

Разъяснения Минфина за сентябрь 2026

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УСН для адвокатской палаты

Минфин рассмотрел возможность применения адвокатскими палатами упрощенной системы. Отмечается, что ограничения для палат в виде запретов на занятие адвокатской и коммерческой деятельностью, не является препятствием для применения УСН. Поэтому если соблюдены иные условия, адвокатская палата может смело переходить на «упрощенку» (Письмо от 24 июля 2026 г. № 03-11-09/64317).

Взносы на питание работников

Минфин вновь обратил внимание, что вопрос об обложении питания работников взносами зависит от того, на основании какого документа предоставляется питание. Если еду дают согласно нормативным актам, то страховые взносы начислять не надо. А вот если работники обеспечиваются питанием по локальному акту работодателя или коллективному договору, то придется платить взносы (Письмо от 31 июля 2026 г. № 03-15-07/66365).

Налоги при атаках БПЛА

Минфин России отмечает, что гибель товара в результате налетов беспилотников не является основанием для восстановления вычетов по НДС. Кроме того, налогоплательщик может учесть по налогу на прибыль убытки от БПЛА в периоде уничтожения товаров (Письмо от 1 сентября 2026 г. № 03-07-11/76470).

Налоговые новости за сентябрь 2026 (видео)

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