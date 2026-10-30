Запрет турналога на детей, вычет на свадьбу, пошлина на культуру в налоговом обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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Что-то Госдума разошлась и фонтанирует различными налоговыми идеями. Их и рассмотрим.

1. Вычет на свадьбу

На дают депутатам покоя проблемы брачующихся. В сентябре предлагали отменить пошлину в 350 рублей за регистрацию брака, указывая, что она выступает материальным барьером для женитьбы. В октябре же решили помочь молодоженам попышнее отыграть свадьбу. Для этого предлагается установить вычет по НДФЛ на свадебные расходы. И учесть в этом вычете можно будет немало – 400 тыс. затрат. Только вот Правительство не спешит поддерживать инициативу, потому что такой вычет накладен для бюджетов (Законопроект № 20886-9)

2. Отмена обложения детского отдыха

Отдых – это святое, а отдых с детьми – вдвойне святее. Так подумали депутаты, предложив не включать в базу по турналогу стоимость проживания ребенка. При этом депутаты ссылаются на то, что в отдельных регионах такая льгота уже существует и просто нужно ее распространить на всю Россию. Правительство предсказуемо ответило, что вопросы льгот по туристическому налогу – это компетенция местных органов власти, поэтому если они хотят такую льготу, то пусть и устанавливают, а поправки в Налоговый кодекс не нужны (Законопроект № 20904-9).

3. Госпошлина на искусство

Наконец, Сенаторы забеспокоились, что оценка на соответствие требованиям образовательных учреждений в области искусства проходит бесплатно. Поэтому предложили установить отдельную госпошлину в размере 3 500 рублей за проверку этих учреждений. Вот здесь Правительство всецело инициативу поддержало (Законопроект № 22242-9).

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