Налог на московскую молодежь, льгота по свету в Новороссии, условия вычетов по НДФЛ в обзоре

Хоть и пятница 13-е – но ничего страшного по налогам не произошло

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Хоть и пятница 13 – но ничего страшного по налогам не произошло

1. Продление льготы по электричеству для Новороссии

Правительство решило продлить льготный режим по НДС в отношении энергоснабжения Новороссии. Теперь возможность энергосбытовым компаниям не включать в базу возмещение недополученных доходов продляется до 2036 года (вместо 2028). В общем, новость не для простых потребителей, но все равно важная (Законопроект № 33749-9).

Да будет свет

2. Налог за московскую молодежь

Организации в Москве начали возмущаться, что с них берут плату за то, что они не берут на работу молодежь (А кому она нужна без опыта? А где этот опыт брать? Вечный парадокс, короче). Компании считают, что с них, по сути, взимают налог, не предусмотренный законодательством. С этой бедой они пошли в Конституционный Суд. Однако Суд не проникся их проблемой, указав, что у компаний-работодателей всегда есть выбор: либо брать на работу молодых специалистов в соответствии с квотой, либо внести деньги за незаполненные молодежью рабочие места. Соответственно, спорная выплата не может рассматриваться в качестве налога (Определение от 29 сентября 2026 г. № 3279-О, 3278-О).

Либо молодежь, либо деньги – третьего не дано

3. Вычеты по НДФЛ при отсутствии доходов

Минфин повторяет (давно известную) позицию об условиях применения имущественных вычетов по НДФЛ. Одним из них является наличие у налогоплательщика дохода, облагаемого НДФЛ. Если такой доход отсутствует, то и отсутствует возможность применять налоговый вычет (Письмо от 30 сентября 2026 г. № 03-04-05/85786).

Есть доход – есть вычет, нет дохода – нет вычета. Все просто.

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