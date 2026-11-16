Вычеты на свадьбы, психологов, животных и другие налоговые законопроекты в видеообзоре

Налог на московскую молодежь, льгота по свету в Новороссии, условия вычетов по НДФЛ - ссылка

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00:40 - Срок владения жильем при обмене старого на новое – Законопроект № 1523-9

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