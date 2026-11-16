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Юзвак Максим
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Вычеты на свадьбы, психологов, животных и другие налоговые законопроекты в видеообзоре

Анализ отдельных налоговых событий

1 открытие

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Содержание:

  • 00:00 - Начало

  • 00:08 - Краткая характеристика

  • 00:40 - Срок владения жильем при обмене старого на новое – Законопроект № 1523-9

  • 02:31 - Российско-белорусские соглашения по налогам - Законопроект № 8112-9

  • 03:21 - Госпошлина при проверке искусства – Законопроект № 22242-9

  • 04:51 - Вычет на свадебные гуляния – Законопроект № 20886-9

  • 05:50 - Вычет на психологическую помощь– Законопроект № 16916-9

  • 06:53 - Вычет на животных – Законопроект № 14744-9

  • 07:36 - Отмена турналога на детский отдых – Законопроект № 20904-9

  • 08:52 - Нулевой НДС по детским книгам – Законопроект № 13748-9

  • 10:02 - Конец

Налоговые новости за октябрь 2026 (видео)

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за ноябрь 2026

  • Налог на московскую молодежь, льгота по свету в Новороссии, условия вычетов по НДФЛ - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

383 подписчика3 703 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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