Вычеты на свадьбы, психологов, животных и другие налоговые законопроекты в видеообзоре
Анализ отдельных налоговых событий
Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim
Содержание:
00:00 - Начало
00:08 - Краткая характеристика
00:40 - Срок владения жильем при обмене старого на новое – Законопроект № 1523-9
02:31 - Российско-белорусские соглашения по налогам - Законопроект № 8112-9
03:21 - Госпошлина при проверке искусства – Законопроект № 22242-9
04:51 - Вычет на свадебные гуляния – Законопроект № 20886-9
05:50 - Вычет на психологическую помощь– Законопроект № 16916-9
06:53 - Вычет на животных – Законопроект № 14744-9
07:36 - Отмена турналога на детский отдых – Законопроект № 20904-9
08:52 - Нулевой НДС по детским книгам – Законопроект № 13748-9
10:02 - Конец
Налоговые новости за октябрь 2026 (видео)
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
События за ноябрь 2026
Налог на московскую молодежь, льгота по свету в Новороссии, условия вычетов по НДФЛ - ссылка
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .