Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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Поговорим обо всем: что готовят депутаты, что порешали суды, как там у них за границей

1. Вычет на обучение родственников

Депутаты хотят, чтобы родственники активнее оплачивали обучение других родственников. Для этого они предлагают расширить список лиц, оплата обучения которых позволит применять вычет по НДФЛ. Так, в перечень включат дедушек, бабушек, внуков, родителей. Особый акцент авторы делают на бабушках/дедушках, которые часто оплачивают обучение своих внучков, а вычет получить не могут (Законопроект № 37773-9).

2. НДФЛ помог Матвею Сафонову уменьшить алименты

У Матвея Сафонова (вратарь ПСЖ) в спорте все хорошо – Лигу Чемпионов выигрывал, да и много чего еще. А вот в личной жизни не задалось. Бывшая жена тянет с него алименты, а он платить не хочет. Говорит, за три года заплатил 62 млн. рублей на содержание ребенка, что явно чересчур для удовлетворения потребностей его кровиночки. Поэтому он пошел в суд требовать снижения алиментов. Но суды в положение футбольной звезды не вошли, указав, что в законе на одного ребенка положено 1/4 всех доходов родителя-алиментщика, поэтому плати – тем более, что деньги-то есть. Пришлось Матвею идти со своим горем в Конституционный Суд и, как оказалось, не зря. Суд в качестве ориентира взял систему обложения НДФЛ. Было указано, что в настоящее время обычный средний доход в месяц – это 200 тыс. рублей (в год 2,4 млн), поэтому к такому доходу применяется общая ставка 13%. А вот все, что выше, должно рассматриваться как высокие доходы, по которым ставка уже будет выше – 15%-22%. Поэтому, по мнению Суда, если алименты в месяц превышают 200-300 тыс. рублей, то есть на ребенка уплачиваются доход выше среднего, плательщик может требовать снижения размера алиментов. В этой связи Конституционный Суд постановил пересмотреть дело Матвея Сафонова. С чем мы его и поздравляем (Постановление от 17 ноября 2026 г. № 66-П).

3. Обложение химчистки по кадастровой стоимости

Налогоплательщик возмутился, что здание, где он занимается химчисткой, включили в перечень объектов, которые облагаются по кадастровой стоимости. По его мнению, он занимается промышленной деятельностью – оказывает услуги по химчистке юридическим лицам в промышленных масштабах, что исключает применение к зданию кадастровой стоимости. И нижестоящие суды поддерживали Налогоплательщика в его желании не применять кадастровую стоимость и платить меньше налогов. Но на выручку бюджету пришел Верховный Суд, который указал, что объем деятельности не влияет на характеристику химчистки как бытовой услуги. А раз так, то спорное здание должно рассматриваться как место размещения объекта бытового обслуживания. И если этот объект занимает больше 20% здания, то есть основание для применения кадастровой стоимости (Кассационное определение от 28 октября 2026 г. № 5-КАД26-56-К2).

4. НДФЛ при расторжении договора

Минфин России напомнил, что расторжение договора купли-продажи жилья не позволяет учитывать срок владения, который был до заключения договора. Иначе говоря, срок владения после расторжения договора и возврата недвижимости продавцу начинает течь заново. Поэтому если после расторжения договора время владения не превысило срок, позволяющий не платить НДФЛ, то доходы от последующей продажи жилья придется облагать налогом (Письмо от 3 ноября 2026 г. № 03-04-05/96927).

5. Налог на выезд

В Италии самой жаркой налоговой темой является введение налога на выезд. Правительство хочет, чтобы богачи, имеющие активы более 800 тыс. евро и желающие сменить местожительство, платили налог в размере 26%. У многих, правда, есть опасение, что в Италию вообще не захотят приезжать состоятельные граждане для проживания, а это лишит страну значительных инвестиций.