Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение. Советы от Сбербанка
Сбербанк рассказал, кого и почему блокируют и дал советы предпринимателям.
Банки действительно проверяют все переводы и платежи — это их обязанность по закону против отмывания преступных доходов (№115-ФЗ). Если банк будет смотреть сквозь пальцы на нелегальные деньги, он быстро останется без лицензии и подведёт всех своих клиентов. Поэтому, когда клиент совершает подозрительные операции, банк может приостановить удалённый доступ к счёту и потребовать объяснений.
В каждом банке есть служба финансового мониторинга: здесь автоматически фиксируются сомнительные операции по счетам. В Сбербанке всё, что попало под подозрение, передаётся сотрудникам — экспертам, которые анализируют каждую ситуацию индивидуально. В каждом случае банк обязательно предупреждает клиента и запрашивает информацию, необходимую для проверки. Если подозрения не рассеялись, то деньги останутся на счету, но воспользоваться ими будет непросто — придётся согласовывать каждую операцию в отделении банка.
Кого блокируют?Критерии сомнительных операций устанавливает Центробанк (полный список есть в Положении ЦБ РФ №375-П, стр. 41). В первую очередь рискуют так называемые «обнальщики». Это люди, которые за определённый процент проводят через свои счета безналичные деньги и превращают их в наличные — снимают в банкоматах.
Например, фирма хочет иметь наличные деньги на «серые зарплаты» или взятки. Для этого нанимают «обнальщика» — переводят ему на счёт, например, миллион рублей за якобы оказанные услуги, а наличными получают 800 тыс. рублей. Такие операции проводят, чтобы скрыть нелегальные движения денег или уйти от налогов.
Интерес банка вызовут те, кто пытается незаконно спрятать полученные деньги за рубежом. Так, компании-однодневки предоплачивают поставку оборудования, которое никогда не привезут. Также существуют компании-фантомы, созданные исключительно для ухода от налогов. По их счетам могут проходить многомиллиардные обороты.
Внимание банка гарантировано и тем компаниям, которые уплачивают незначительный налог. Если у предпринимателя на налоги и взносы уходит меньше определенного процента от дебетового оборота, то мониторинг сочтёт это подозрительным. Для каждой сферы деятельности тут свой процент, обычно 0,5-0,9%.
Я честный человек, а счёт заблокирован. Что делать?Иногда случается, что под подозрение попадает вполне добросовестный клиент. Это решается довольно просто: достаточно объяснить банку, откуда взялись деньги, и доступ к счёту восстанавливается.
Если банк прислал вам СМС или письмо с просьбой объяснить, откуда у вас деньги, то внимательно прочитайте все вопросы и подготовьте нужные документы. Например, вы получили оплату по договору — тогда у вас должен быть сам договор и платёжки. Если всё в порядке, вы снова сможете свободно пользоваться счётом.
Такие требования — не прихоть банков и не желание лишний раз заглянуть в карман клиента. Это обязанность выполнять требования законодательства и не пропускать нелегальные денежные операции. Поэтому лучше просто предоставить пояснения по запросу банка. Информация о подозрительных клиентах попадает в единый список, которым пользуются все банки. Это делается для того, чтобы «отказник» не мог просто уйти в другой банк и там продолжать отмывать деньги.
Несколько советов физическим лицам
- Не принимайте предложения заработать на «обнале» с помощью ваших банковских карт, счетов или электронных кошельков.
- Не используйте ваши банковские карты для незаконной предпринимательской деятельности. Зарегистрируйтесь как ИП и оформите Бизнес-карту.
- Храните документы, подтверждающие получение разовых крупных доходов.
Несколько советов предпринимателям
- Принимайте платежи по своим ОКВЭД. Если ваша сфера расширилась, внесите изменения в свои регистрационные данные ИП или юрлица и отправьте новые документы в свой банк. Например, финмониторинг может заинтересоваться доходами фирмы, которая открывалась, чтобы продавать оптом электронику, но вдруг получила платёж за услуги по рекламной деятельности.
- Подробно указывайте назначение платежей и требуйте того же от своих партнёров. Финмониторинг обязательно обратит внимание, если в описании платежа стоит что-то неконкретное, без указаний номеров документов, например, просто «Консультационные услуги за октябрь».
- Не сотрудничайте с недобросовестными контрагентами, это может плохо сказаться на вашей репутации. Проверить партнёра вы можете в Сбербанк Бизнес Онлайн.
- Чаще пользуйтесь безналичной оплатой. Оформите Бизнес-карту и платите ею в магазинах. Банк увидит, что вы тратите деньги на понятные нужды, а не просто снимаете наличные.
- Платите налоги и взносы со своего основного счёта. Если у вас счета в разных банках, платите с них по очереди или, например, авансовые платежи в бюджет — с одного счёта, а страховые взносы — с другого. Это нужно, чтобы вас не посчитали «фирмой-однодневкой», которая провела деньги через свой счёт и исчезла.
- Держите в порядке все документы — договора, счета-фактуры и т.п. Если банк попросит их показать, вы сможете легко это сделать.