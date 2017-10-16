Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение. Советы от Сбербанка

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Сбербанк рассказал, кого и почему блокируют и дал советы предпринимателям.

Банки действительно проверяют все переводы и платежи — это их обязанность по закону против отмывания преступных доходов (№115-ФЗ). Если банк будет смотреть сквозь пальцы на нелегальные деньги, он быстро останется без лицензии и подведёт всех своих клиентов. Поэтому, когда клиент совершает подозрительные операции, банк может приостановить удалённый доступ к счёту и потребовать объяснений.

В каждом банке есть служба финансового мониторинга: здесь автоматически фиксируются сомнительные операции по счетам. В Сбербанке всё, что попало под подозрение, передаётся сотрудникам — экспертам, которые анализируют каждую ситуацию индивидуально. В каждом случае банк обязательно предупреждает клиента и запрашивает информацию, необходимую для проверки. Если подозрения не рассеялись, то деньги останутся на счету, но воспользоваться ими будет непросто — придётся согласовывать каждую операцию в отделении банка.

Кого блокируют?

Критерии сомнительных операций устанавливает Центробанк (полный список есть в Положении ЦБ РФ №375-П, стр. 41). В первую очередь рискуют так называемые «обнальщики». Это люди, которые за определённый процент проводят через свои счета безналичные деньги и превращают их в наличные — снимают в банкоматах.Например, фирма хочет иметь наличные деньги на «серые зарплаты» или взятки. Для этого нанимают «обнальщика» — переводят ему на счёт, например, миллион рублей за якобы оказанные услуги, а наличными получают 800 тыс. рублей. Такие операции проводят, чтобы скрыть нелегальные движения денег или уйти от налогов.Интерес банка вызовут те, кто пытается незаконно спрятать полученные деньги за рубежом. Так, компании-однодневки предоплачивают поставку оборудования, которое никогда не привезут. Также существуют компании-фантомы, созданные исключительно для ухода от налогов. По их счетам могут проходить многомиллиардные обороты.Внимание банка гарантировано и тем компаниям, которые уплачивают незначительный налог. Если у предпринимателя на налоги и взносы уходит меньше определенного процента от дебетового оборота, то мониторинг сочтёт это подозрительным. Для каждой сферы деятельности тут свой процент, обычно 0,5-0,9%.

Я честный человек, а счёт заблокирован. Что делать?

Иногда случается, что под подозрение попадает вполне добросовестный клиент. Это решается довольно просто: достаточно объяснить банку, откуда взялись деньги, и доступ к счёту восстанавливается.Если банк прислал вам СМС или письмо с просьбой объяснить, откуда у вас деньги, то внимательно прочитайте все вопросы и подготовьте нужные документы. Например, вы получили оплату по договору — тогда у вас должен быть сам договор и платёжки. Если всё в порядке, вы снова сможете свободно пользоваться счётом.Такие требования — не прихоть банков и не желание лишний раз заглянуть в карман клиента. Это обязанность выполнять требования законодательства и не пропускать нелегальные денежные операции. Поэтому лучше просто предоставить пояснения по запросу банка. Информация о подозрительных клиентах попадает в единый список, которым пользуются все банки. Это делается для того, чтобы «отказник» не мог просто уйти в другой банк и там продолжать отмывать деньги.

Несколько советов физическим лицам

Не принимайте предложения заработать на «обнале» с помощью ваших банковских карт, счетов или электронных кошельков.

Не используйте ваши банковские карты для незаконной предпринимательской деятельности. Зарегистрируйтесь как ИП и оформите Бизнес-карту.

Храните документы, подтверждающие получение разовых крупных доходов.

Несколько советов предпринимателям