Пять главных событий на нашем финансовом рынке в 2018 году

Банки.ру выбрал пять главных событий, которые произойдут в 2018 году. По мнению опрошенных нами экспертов, российский финансовый рынок ждут не только потрясения, но и события, благоприятные для потребителей банковских услуг.

Банки.ру проанализировал новости, которые будоражили как воротил финансового мира, так и рядовых клиентов банков, и выбрал те, которые обязательно дадут свои всходы в 2018 году. В опросе, на основе которого был подготовлен прогноз, приняли участие аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков, основатель TalkBank Михаил Попов, основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, а также эксперты компании «Яндекс.Деньги».

Ставки по кредитам побьют рекорды падения

В 2018 году ключевая ставка продолжит снижаться и достигнет своего минимального исторического значения 5,5%.

«Сохраняется возможность для некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии следующего года. При этом мы будем двигаться постепенно, скорее всего, с паузами, оценивая отклик финансовых рынков, внутреннего спроса, потребительских цен на уже ранее принятые решения по ключевой ставке», — такое заявление после последнего заседания совета директоров 15 декабря сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Главным аргументом в пользу снижения ключевой ставки является достигнутый рекордно низкий уровень инфляции, которая составляет менее 3% годовых при таргете в 4% и, как ожидает регулятор, не преподнесет в следующем году неприятных сюрпризов.

Одним из следствий снижения ключевой ставки станет уменьшение ставок по кредитам, в том числе ипотечным. Эксперты предполагают, что в 2018 году ипотека под 8% станет доступна всем желающим, и советуют обратить на этот факт внимание тех, кто планирует в следующем году взять ипотечный кредит.

Новые госбанки будут «пылесосить» рынок вкладов

В этом году три крупнейших частных банка — «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк — неожиданно стали государственными и обрели собственника в лице ЦБ, перейдя в Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас регулятор рассматривает различные варианты оздоровления этих кредитных организаций.

«Как дальше будет развиваться бизнес-модель банков, мы как раз и обсуждаем. Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то, может быть, им придется продать часть активов. Обсуждаем, нужно ли их объединять или нет — эти вопросы еще не решены. Для нас задача — создать эффективную бизнес-модель для этих банков», — говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Эксперты не исключают, что помощь ЦБ в 2018 году потребуется еще нескольким крупным банкам. Но пока они продолжают функционировать как отдельные финансовые учреждения, конкуренция за пассивы между ними и другими госбанками неизбежна. Тем более что приходится восполнять потерянные клиентские средства. Сейчас эти банки предлагают повышенные ставки по вкладам, и есть основания предполагать, что эта тенденция продолжится в следующем году. Кроме того, эксперты не исключают, что помощь ЦБ в 2018 году потребуется еще нескольким крупным банкам.

В России появится «Сберexpress»

В конце 2017 года Сбербанк и «Яндекс» заключили соглашение об участии в проекте по созданию экосистемы электронной коммерции. Сбербанк вложит в этот проект 30 млрд рублей. Известно, что Сбербанк вел переговоры с Alibaba Group, но договориться им не удалось.

«Иногда двум слонам тяжело вместе станцевать танго, даже если они этого очень хотят», — комментировал глава Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф хочет превратить Сбербанк в гибкую организацию, которая при желании сможет занять лидирующие позиции в любой сфере. Очевидно, что в прицеле главы крупнейшего российского банка — сектор e-commerce.

«Я не раз говорил, что не люблю банки, не люблю банкиров, мало кого в этом смысле люблю. Если завтра не будет банков и банкиров, я плакать не буду. Вопрос в том, насколько мы готовы к тому, чтобы перестать быть этими банками и банкирами и перейти в состояние экосистемы. Если такая услуга, как банкинг, нашим клиентам станет не нужна, мы не будем ее предоставлять. Мы должны быть такими, как вода. Мы должны быть готовы предоставлять любую услугу, востребованную на рынке. Главная миссия — построить гибкую организацию, которая способна предоставлять лучший сервис нашим клиентам. Если сегодня это банкинг, то мы — банк, если завтра это предоставление услуг е-коммерс, тогда мы — е-коммерс, послезавтра — услуга по созданию какого-то типа интеллектуальной собственности, то мы мигрируем туда. Мы построим одну из лучших в стране и мире организаций, которая сможет так реагировать на вызовы времени. Организацией, которой будут гордиться люди, которые в ней работают, клиенты и граждане страны», — объяснял Греф своим сотрудникам.

Иногда двум слонам тяжело вместе станцевать танго, даже если они этого очень хотят.

Криптовалюты в России частично легализуют

В этом году за рынком криптовалют с удивлением наблюдали даже те, кто совсем далек от мира IT-технологий. Россияне продают квартиры, чтобы вложиться в криптовалюты, рассказывал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

«Наши граждане продают квартиры и дома, чтобы приобретать эти криптовалюты и криптоинструменты, видя, что их стоимость выросла в небольшой промежуток времени в сотни раз. Очевидно, что мы должны отреагировать на эти факты, чтобы защитить наших граждан», — говорил Аксаков.

В 2018 году рынок будет ждать от регулятора окончательной позиции по поводу криптовалют. Планируется, что непосредственно к обсуждению законопроекта комитет Госдумы по финансовому рынку приступит в феврале. Возможно, к решению в пользу легализации биткоинов или любой другой криптовалюты российских законодателей подтолкнет нововведение белорусских властей, которые уже разрешили майнить, продавать и покупать криптоденьги без специальных лицензий. Даже частичная легализация станет базой для дальнейшего развития отрасли. Эксперты считают, что биткоин, чей курс по отношению к доллару за прошедший год вырос более чем в 10 раз, может продолжить расти и в 2018 году.

После выборов президента возможна девальвация рубля

Через три месяца, 18 марта 2018 года, в России пройдут президентские выборы. Вслед за этим, возможно, начнутся экономические реформы, а предвестником станет девальвация рубля. Аргументов за снижение курса рубля значительно больше, чем за его рост, поэтому нас ждет плавная девальвация, считают эксперты, ссылаясь на Минфин, который закладывает в свой прогноз более высокие курсовые значения. В 2017—2020 годах средний номинальный курс доллара составит, по прогнозу финансового ведомства, 64,8 рубля, в следующие пять лет — 71,5 рубля, в 2026—2030 годах — 77,1 рубля.

Эксперты, опрошенные Банки.ру, считают, что среднегодовой курс рубля в 2018 году составит 65 рублей за доллар, но на деле реальный курс будет ближе к 70 рублям. На курс повлияет новый пакет финансовых санкций со стороны США, так как он может выдавить многих нерезидентов из рублевых инструментов, например из ОФЗ, а значит, и из самого рубля тоже. Еще один фактор, который повлияет на курс, — выход казначейства на валютный рынок. Девальвация будет «ползучей», чтобы не шокировать электорат, но в итоге рубль подешевеет на 10—15%.