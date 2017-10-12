Ипотечники стали активнее страховать свою жизнь

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За июнь – начало октября 2017 года спрос на полисы компании «Сбербанк страхование жизни» по ипотечной программе «Защищённый заемщик» вырос на 35 %, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Когда человек берёт ипотечный кредит, страхование жизни становится его ответственностью перед семьёй, — отметила Наталья Белова, руководитель управления индивидуальных страховых продуктов «Сбербанк страхование жизни». — И если полиса нет, то в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем и жизнью заёмщика, финансовые обязательства по кредиту на все эти годы могут лечь на плечи его близких».

В июле 2017 года Сбербанк изменил условия по страхованию жизни и здоровья при оформлении жилищных кредитов. Тариф, ранее фиксированный на уровне 1 % от суммы кредита, стал зависеть от пола и возраста клиента, составив от 0,4 % для мужчин и от 0,3 % — для женщин.