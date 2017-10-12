Клерк.Ру
 
0
0

Ипотечники стали активнее страховать свою жизнь

12.10.17 17:23
18

За июнь – начало октября 2017 года спрос на полисы компании «Сбербанк страхование жизни» по ипотечной программе «Защищённый заемщик» вырос на 35 %, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Когда человек берёт ипотечный кредит, страхование жизни становится его ответственностью перед семьёй, — отметила Наталья Белова, руководитель управления индивидуальных страховых продуктов «Сбербанк страхование жизни». — И если полиса нет, то в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем и жизнью заёмщика, финансовые обязательства по кредиту на все эти годы могут лечь на плечи его близких».

В июле 2017 года Сбербанк изменил условия по страхованию жизни и здоровья при оформлении жилищных кредитов. Тариф, ранее фиксированный на уровне 1 % от суммы кредита, стал зависеть от пола и возраста клиента, составив от 0,4 % для мужчин и от 0,3 % — для женщин.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Глава МЭР: ставки по ипотеке будут снижаться
 
Банковские новости
 
На фоне падения кредитных ставок увеличился спрос на рефинансирование ипотеки
 
Банковские новости
 
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
 
Бухгалтерские новости
 
Как ипотечникам получить социальный вычет по договору страхования
 

Рубрики
еще
»
Мнения 185
Клерк
inteloffice
в 50 нормально работать можно только "на себя" но до этого тоже надо дорасти, и причем расти все ...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
в нормальных  странах за сокрытие налогов и серые зарплаты садят  и на долго  &nbs...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
<b>Модератор</b>
бух2007
возможно есть профессии, где возраст неважен, но я ничего такого вспомнить не могу  учител...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
Р.s. У меня небольшая пенсия, но я счастлива от того, что избавилась от гнёта непрофессионализма ...
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн
Аноним
Сколько не отчисляй в ПФР все равно пенсия будет не намного больше чем у того кто почти  нич...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Бухгалтер на пенсииЯ безмерно счастлива, что не занимаюсь сейчас этой галиматьёй бездарных законо...
«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн
Аноним
Давайте все работать только за нал. Не брать кредитов и не держать деньги на счетах в банках. Быс...
«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки»
Клерк
msneg
ToT, Вы писали:НУ потому что Борис Мальцев кросавчег. Высокий голубоглазый  Я слышала, ...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Обслуживающий
ToT
НУ потому что Борис Мальцев кросавчег. Высокий голубоглазый 
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Клерк
Первоклассник
Нищая страна, нищенское мышление властей.
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
Статья содержит такую кучу неточностей и косяков, что просто введет в заблуждение целую кучу люде...
Для кого введут инвестиционный налоговый вычет
Аноним
остаться  без работы  в возрасте  "за 50" это....   в общем, катастрофа ...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
С моей заработной платы в ПФ отчисляется ежемесячно 22000,00. Корректировку произведут на 3 пенси...
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
4890 4943 9749 3982 - мошенники, взломали акк скайпа, просят выслать денег
Как можно найти мошенника по номеру карты?
Клерк
Scloud1C
вопрос такой: в облаке sql-версия 1С, так? как ее можно забрать и развернуть в файловом варианте?...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Marina81, Вы писали:&#8204;Я главный бухгалтер, но в бюджетной сфере. То что на крутили и на верт...
Где и как найти главного бухгалтера
Аноним
Как же мы ( люди) до сих пор живем без домашней прозрачной бухгалтерии? 
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Клерк
Scloud1C
Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа стоит у в...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
это у нас с Вами он не перестает быть адресом, а компьютер регистр четко различает и с учетом пов...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
я в 35-45 лет дважды искала работу глав.буха более 8 месяцев. Как искать работу после 50 лет даже...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Клерк
Ir-Ko
вопрос такой: в облаке sql-версия 1С, так? как ее можно забрать и развернуть в файловом варианте?...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, доказывать в суде это не надо будет. Не доводите ситуацию до абсурда.
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
  Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программный продукт, и если программа сто...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Капец всем схемам с НДС..
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/51894 от 14.08.2017
Аноним
Над.К, Вы писали:Вы серьезно считаете, что компьютер важнее законов?  Что налоговая должна ...
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Аноним
fd7, Вы писали:Я лично не работала в облачной системе 1С. Но до меня генеральный директор использ...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Вот бы еще пассажиров взвешивали или объемы измеряли, задолбали некоторые брать один билет, а зан...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Клерк
natalisa51
10 лет назад я так и делала. Сама им акт на себя писала, сама ошибки придумывала, а они занималис...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
<b>Модератор</b>
бух2007
Это максимальная норма  это максимальная норма для пассажира, так как пассажир не может про...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Клерк
mityai
Вспоминается фраза из известного фильма: вроде английский язык у вас придумали, а никто тут на не...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
<b>Модератор</b>
Над.К
Максимум - 5 кг, остальное - платно.  Нормы ручной клади и багажа по каждому тарифу устана...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Аноним
Над.К, Вы писали:"Максимальный вес... не более 5 кг", к примеру)  А вот это категорически н...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, это минимальная норма, которую смогут установить авиакомпании. Они могут устанавлива...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта
Аноним
mityai, Вы писали:Опять пишете "минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира"!...
Новые правила провоза ручной клади в самолете: с цветами, но без зонта