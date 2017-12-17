Сбербанк проводит расследование ноябрьского сбоя в обслуживании карт

Сбербанк в настоящее время проводит расследование по причинам технического сбоя, который произошел 30 ноября. Примерно через 10 дней оно будет завершено, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Именно в этот день клиенты испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам, напоминает РИА Новости.

По словам Грефа, технический сбой от 30 ноября имел достаточно обширное распространение, второй сбой в декабре — локальное. Он отметил, что оба технических сбоя были связаны с переходом технологической платформы Сбербанка к режиму stand in (режим ограниченной функциональности).

«Он (переход к режиму stand in — ред.) был дважды испытан в ночном режиме, переход совершался ночью, работал нормально. На индустриальных испытаниях в четверг в 8 вечера, когда большая нагрузка, случился сбой. При меньших нагрузках он не реализовывался, и в результате мы теряли до 40% операций по картам в течение 50 минут», — пояснил глава крупнейшего российского банка.

«Были выяснены причины, мы надеемся, что подобные сбои не повторятся. Хотя у нас огромное количество внедрений», — отметил Греф. Второй сбой также был связан с переходом в stand in, отразился на работе порядка 27 московский офисов.

«В целом, понятны причины, но окончательное расследование закончится примерно через 10 дней, потому что мы проводим несколько типов расследований, включая независимое», — заключил Греф.

Ряд клиентов Сбербанка по всей России 30 ноября испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам, однако сбой был устранен. Второй сбой в работе банка произошел в прошлую пятницу: по техническим причинам часть клиентов могла столкнуться с некоторыми ограничениями при обслуживании в отделениях Сбербанка в Москве.