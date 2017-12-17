Московский банк «Солидарность» лишили лицензии

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество, г. Москва).

Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации Банк «Солидарность» АО меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физлиц.

Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации, сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк «Солидарность» — участник системы страхования вкладов. Его вкладчики имеют право на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.