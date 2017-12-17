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ЦБ санирует «Промсвязьбанк»

В ПАО «Промсвязьбанк» введена временная администрация.

Центробанк объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации, сообщает ЦБ.

Функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком с 15 декабря возложены на ООО «Управляющая компания ФКБС».

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка», — говорится в сообщении Центробанка.

АО АВТОВАЗБАНК, санируемый Банком, продолжает функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

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Мнения
 
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8 мнений
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Аноним
, Ульяновск
в августе закрыли счета всех 12 организаций которые мы обслуживаем, даже некоторые по которым не было движения, видимо уже тогда готовились к санации 
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Аноним
, Москва
Аналогично, в сентябре месяце, все наши организации подряд без каких-то объяснений и пояснений. Но слухи тогда про них пошли и мы решили валить оттуда. Чьи-то деньги удалось сразу забрать, а чьи-то через два месяца. Столько нерв было потрачено. И забавляло удивленно-обиженное выражение лица операционистки, когда мы приезжали и говорили, что хотим закрыть расчетный счет)))))))
Клерк
Anulya

ToT, Вы писали:

А в какой банк перешли? 

 у нас несколько банков, переходить не пришлось, просто в этом самые удобные кредиты/кредитные линии, обслуживание устраивало и тарифы и сам клиент-банк

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