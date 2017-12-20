Открыть счет в банке можно будет дистанционно. Банки будут передавать вашу биометрию в МВД и ФСБ

Госдума сегодня в третьем, окончательном чтении, приняла законопроект о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации (№ 157752-7).

Закон позволит банкам открывать счета физлицам без их личного присутствия, только с использованием данных биометрических паспортов и данных, загруженных на портал «Госуслуги».

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем дополнен положениями, согласно которым банки, входящие в перечень ЦБ, по поручению и с согласия клиента - физлица могут работать с его персональными данными, загруженными в базу ЕСИА.

После проведения удаленной идентификации и сбора информации банки смогут открывать счета без личного присутствия клиента.

Открывать счета на основе удаленной идентификации, согласно документу, имеют право как кредитные организации, обязанные проводить сбор и передачу персональных данных клиентов - физлиц, так и иные кредитные организации. При этом ЦБ РФ вправе установить перечень кредитных организаций, которые не могут открывать счета таким способом.

Систему удаленной идентификации клиентов кредитных организаций - физлиц предлагается выстроить на основе обработки и использования биометрических персональных данных, поскольку такая идентификация имеет наивысшую степень надежности в цифровом пространстве, а ее применение в банковском секторе стало мировым трендом.

Биометрические и персональные данные россиян будут размещаться в единой информационной системе.

Оператор этой системы будет обязан предоставлять в МВД и ФСБ имеющиеся у него биометрические данные граждан в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму. Порядок такой передачи разработает Правительство РФ.