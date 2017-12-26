Московский банк «Преодоление» остался без лицензии

Приказом Банка России с сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Преодоление» (г. Москва).

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.