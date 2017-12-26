Чистка банковского сектора продлится еще два года

Очистка банковского сектора России от недобросовестных игроков будет продолжаться еще какое-то время, скорее всего два года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться. Мы летом делали оценку, что, наверное, года два-три. Скорее два, чем три, мы еще вынуждены будем чуть чаще, чем это должно быть, отзывать лицензии», — сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Банка России надеется, что потом отзывы и санация банков станут единичными случаями.

Зачистка банковского сектора началасть в 2013 году, с момента отзыва лицензии у «Мастер-банка». С этого момента начался процесс «очистки» банковского сектора, в результате чего число банков в РФ сократилось почти на треть.