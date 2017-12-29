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Еще один банк лишился лицензии

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ «Северный Кредит» (г. Вологда).

В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки АО КБ «Северный Кредит» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала), сообщает пресс-служба ЦБ.

 

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