Герман Греф про экспоненциально растущий мир и другие умные слова

В ходе Гайдаровского форума глава Сбербанка Герман Греф принял участие в обсуждении вопроса о мировых трендах, формирующих стремительное развитие цифровых технологий.

В числе обсуждаемых вопросов - ккак компании и государства будут справляться с новыми вызовами, каковы самые перспективные модели партнёрства бизнес-сообщества и государства.

«Противоречие между линейным мышлением и экспоненциально растущим миром — ключевой тренд, который будет определять всё остальное развитие», — отметил Герман Греф.

«Сегодня побеждают те, кто умеет приоритизировать и концентрировать усилия, кто понимает, что ни одной компании не под силу справиться со всеми трендами», — подчеркнул глава Сбербанка.

По словам Германа Грефа, ключевым качеством компаний и менеджеров стало умение слышать клиента, конкурента, партнёра и тех людей, которые ломают тренды.

«Наш потенциал в части искусственного интеллекта и блокчейна только зарождается. У нас есть шанс, но мешает гигантский дефицит кадров. В области искусственного интеллекта это огромная проблема», - цитирует слова Грефа пресс-служба «Сбера».