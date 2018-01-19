Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

Опорный банк для гособоронзаказа (ГОЗ) и крупных госконтрактов будет создан на базе санируемого Промсвязьбанка, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — отметил Силуанов.

Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра России и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, сейчас возглавляет «Российский экспортный центр», пишет «Интерфакс».

О создании специализированной кредитной организации Минфин объявил в четверг, но не сообщалось, на базе какого банка будет создан банк для ГОЗ и госконтрактов. Однако Промсвязьбанк сразу стал упоминаться в прессе, как возможный вариант.

В Минфине сообщили, что необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ будут завершены в ближайшее время. Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных госконтрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование.