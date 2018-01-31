Закон о криптовалюте может вступить в силу уже в этом году

Закон о регулировании цифровых активов в РФ может вступить в силу уже в сентябре 2018 года.

Такая дата установлена в официальном уведомлении о начале разработки документа на портале раскрытия информации о нормативных актах правительства, пишет РИА Новости. Там же установлен и предполагаемый срок переходного периода для нового закона — 90 дней.

Сейчас в России отсутствует нормативное правовое регулирование отношений, связанных с созданием и оборотом цифровых финансовых активов, их правовой статус не определен, и соответственно, они находятся вне легального оборота. При этом криптовалюты стремительно набирают популярность во всем мире в качестве финансовых активов и платежных средств,

Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается. Документ устанавливает ограничение для приобретения токенов неквалифицированными инвесторами — они смогут приобретать в рамках одного выпуска (ICO) токены на сумму не более 50 тысяч рублей. Законопроект обсуждается в правительстве и будет дорабатываться с учетом комментариев рынка и юристов.

Опубликованный законопроект пока не содержит никаких норм о налогообложении операций с цифровыми финансовыми инструментами. Замминистра финансов Илья Трунин говорил на прошлой неделе, что они будут прописаны в законопроекте-спутнике, который появится позже, когда будут определены общие понятия в этой сфере.

Также позже, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, может появиться и законопроект об ответственности за использование криптовалют или других "денежных суррогатов" в качестве платежного средства на территории РФ. Минфин предлагал приравнять ее к ответственности за организацию финансовых пирамид.