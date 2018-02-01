Какие деньги чаще подделывают

За 2017 год в банковской системе РФ было обнаружено 45 313 поддельных денежных знаков Банка России, тогда как годом ранее выявлено 61 046, свидетельствуют данные Банка России. Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%, сообщает пресс-служба ЦБ.

Почти 60% всех выявленных фальшивок пришлось на 5000-ные купюры, при этом по сравнению с 2016 годом их число сократилось также на четверть – до 26 948 штук. Еще 38% поддельных денежных знаков составили купюры достоинством 1000 рублей (17 218 штук). В то же время меньше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (всего 6 штук).

Значительно снизилось число выявленных фальшивых денежных знаков иностранных государств (снижение в 1,7 раза, до 2590 штук). Подавляющее большинство пришлось на доллары США (2343 штуки). Были также обнаружены поддельные евро (194 штуки), китайские юани (46 штук), фунты стерлингов Соединенного Королевства (6 штук) и одна подделка японской иены.