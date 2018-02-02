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Еще 2 банка остались без лицензии

Сегодня ЦБ отозвал лицензии еще у двух кредитных организаций.

На этот раз «отличились» два московских банка - ООО «Расчетно-Кредитный Банк» и «ПартнерКапиталБанк». 

Бизнес-модель «ПартнерКапиталБанка» была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, сообщает пресс-служба ЦБ.

Вследствие неэффективности функционировавшей в ООО «РКБ» системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации.

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