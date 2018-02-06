Клерк.Ру
Новости для банкира

ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» (г. Тюмень).

Резкое ухудшение финансового положения банка СБРР произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств.

В настоящее время Банк СБРР фактически прекратил работу. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, заявили в пресс-службе ЦБ.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Пенза
Опять люди попали.
А вот те, кто учреждал этот банк, учредят другой банк, разграбят его, а потом ЦБ лицензию отнимет. И так по кругу.
Это просто бизнес, ни чего личного.
Люди которым это нравится
Банковские новости
 
Еще 2 банка остались без лицензии
 
Банковские новости
 
Московский банк лишился лицензии
 
Банковские новости
 
В России еще минус один банк
 
Банковские новости
 
Чистка банковского сектора продлится еще два года
 