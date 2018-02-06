ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» (г. Тюмень).

Резкое ухудшение финансового положения банка СБРР произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств.

В настоящее время Банк СБРР фактически прекратил работу. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, заявили в пресс-службе ЦБ.