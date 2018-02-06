Индекс Dow Jones установил рекорд падения

Американские фондовые индексы в понедельник пережили рекордное за последние 6 лет падение, вызванное изменением процентных ставок, ростом опасений по поводу ускорения инфляции в США и общей нервозностью инвесторов. Индекс S&P 500 потерял 4,1% и закончил торги на отметке 2648,94 пункта. Снижение стало рекордным с августа 2011 года, пишет «Интерфакс».

Dow Jones упал на 4,6%, до 24 345,75, это также рекорд с 2011 года. Индекс Nasdaq растерял 3,8%, достигнув отметки в 6967 пункта.

На фоне возросшей нервозности инвесторы продавали акции и направляли деньги в облигации, доходность которых в понедельник снизилась. Доходность 10-летних U.S. Treasury уменьшилась до 2,794% с пятничных 2,852%.

Резким снижением начались и торги в Азии. Так, японский Topix снижается на 5,7%.

За два последних торговых дня потери американских индексов составили 6-7%. До этого в течение долгого времени рынок акций демонстрировал завидную стабильность и устойчивость.

Эксперты связывают обвал с быстрым изменением ожиданий в отношении инфляции и процентных ставок, которое напугало участников рынка. Торговые программы, как говорят участники, усилили колебания рынка.