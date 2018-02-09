Еще один московский банк лишился лицензии

Банк России с 9 февраля отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ РФ, у банка отозвали лицензию, после того как были «установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений». Кроме того, регулятор установил признаки того, что в банке проводились «теневые», не отраженные в отчетности, валютно-обменные операции.

По величине активов банк ФПК на 1 января занимал 297-е место в банковской системе России.