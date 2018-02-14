Займы «до зарплаты» серьезно ограничат

Центробанк объявил о новом этапе борьбы с высокими ставками по микрозаймам. Часть из них начнет действовать уже в этом году.

Наибольшие ограничения коснутся самого доходного сегмента рынка — займов «до зарплаты», пишет РБК.

«Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения. Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование. Мы считаем, что нужно вводить дополнительные меры», — заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков на конференции FINFIN

РЦБ РФ будет требовать от микрофинансовых организаций снизить объем займов «до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) до 10 тыс руб., а срок таких кредитов — до 15 дней. При этом будет вводиться запрет на продление займа или увеличение его суммы. Объем платежей по PDL-займам будет фиксированным. В результате максимальная сумма переплаты по такому микрозайму не будет превышать 3 тыс. руб. (со всеми штрафами и пенями). В настоящее время такие необеспеченные кредиты выдаются на сумму до 45 тыс. руб. на срок до двух месяцев, заемщики платят по ним в среднем 2% в день (более 700% годовых).

ЦБ планирует ограничить полную стоимость кредита, установив сначала ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года снизить его до 1%. Также регулятор намерен установить единый предельный уровень процентов по микрозайму. «Мы должны исключить возможность для граждан брать деньги, если граждане не готовы и не имеют возможности обслуживать такие долги», — заявил Илья Кочетков.

В настоящее время ​действует трехкратное ограничение предельной стоимости долга по краткосрочным потребительским займам (3X), а в случае возникновения просрочки начисленные проценты вместе с пенями и штрафами не могут превышать двукратного размера остатка задолженности по займу (2Х). Регулятор также планирует еще больше снизить эту планку: ​с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, а c 1 июля 2020-го снизить его до 1,5Х.