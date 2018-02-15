ЦБ отозвал лицензию у банка из Уфы

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «УралКапиталБанк» (г. Уфа).

Проблемы в деятельности ООО «УралКапиталБанк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО «УралКапиталБанк» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «УралКапиталБанк» с рынка банковских услуг, сообщается в пресс-релизе ЦБ.